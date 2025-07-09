Нотировала слова Зеленского: ЕК уволила переводчицу из-за возможного нарушения безопасности

Европейская комиссия прекратила сотрудничество с переводчицей, которая работала во время саммитов ЕС, из-за опасений о возможном нарушении правил безопасности.

Решение связано с ситуацией, возникшей с участием президента Украины Владимира Зеленского на заседании Европейского совета, пишет Politico.

Переводчица делала заметки во время заседания Европейского совета

Европейская комиссия подтвердила, что инцидент произошел 19 декабря 2024 года, во время закрытого заседания Европейского совета, где присутствовал Владимир Зеленский.

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Согласно официальной информации, переводчица вела письменные заметки, что является прямым нарушением внутренних правил.

В соответствии с кодексом поведения Еврокомиссии, во время заседаний, где обсуждаются вопросы обороны и безопасности, запрещено любое ведение письменных записей.

Такие ограничения введены из соображений безопасности — в частности, для предотвращения шпионажа или утечки конфиденциальной информации к враждебным государствам, таким как Россия.

Записки были немедленно конфискованы. После тщательного рассмотрения фактов Комиссия приняла соответствующие меры, чтобы предотвратить повторение такого инцидента. В этом конкретном случае было решено, что услуги этого переводчика больше не будут использоваться в будущем, — говорится в заявлении ЕК.

Как пишет французское издание Le Monde, переводчица была фрилансером, нанятым для обеспечения коммуникации между лидерами ЕС и президентом Украины.

ЕС усиливает меры безопасности

Эта ситуация произошла на фоне общего усиления мер безопасности внутри европейских институтов. В течение последних лет в Евросоюзе расследуется ряд дел, связанных с подозрением в шпионаже.

В 2023 году сотрудников Еврокомиссии официально предупредили о «реальной» угрозе со стороны иностранных агентов. В том же году Европейский парламент ввел санкции в отношении бывшей латвийской евродепутатки Татьяны Жданоки, которую заподозрили в сотрудничестве с ФСБ России.

Учитывая подобные угрозы, Брюссель усиливает внутренний контроль и все более внимательно следит за соблюдением процедур безопасности всеми сотрудниками, включая временно нанятых специалистов.

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