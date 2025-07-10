С января армия РФ потеряла 100 тыс. солдат убитыми, потери ВСУ меньше – Рубио

Потери российских военных в войне против Украины с начала 2025 года составляют 100 тыс. погибших. Потери со стороны ВСУ меньше, но они все равно значительны.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Армия РФ потеряла с начала года 100 тыс. солдат — Рубио

— И опять же, я имею в виду, что каждый раз, когда вы видите это в заголовках новостей, когда гибнут люди, это напоминает вам о том, почему президент хочет, чтобы эта война закончилась, о чем он говорил с самого начала. Важно отметить, что с января этого года, как пример, просто для вас, с российской стороны, они потеряли 100 тыс. солдат погибшими. Не раненых, я говорю именно о погибших. А с украинской стороны цифры меньше, но все равно очень значительные. И поэтому президенту не нравятся войны, — отметил Рубио.

По словам политика, Дональд Трамп убежден, что войны – это напрасная трата как финансовых ресурсов, так и человеческих жизней. Поэтому он стремится к прекращению боевых действий.

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— И он хочет, чтобы они закончились. И он собирается сделать все, что в его силах, чтобы положить конец этой войне и любой другой войне, которую он имеет шанс прекратить, как вы видели в прошлом. И поэтому мы будем продолжать работать над этим, – добавил Рубио.

Напомним, британское издание The Economist посчитало, что за время летнего наступления (с 1 мая) армия РФ потеряла 31 тыс. военнослужащих. Речь идет о погибших и раненых.

За прошедшие сутки, 9 июля, ВСУ уничтожили около 920 российских военных, сообщили в Генштабе.

С начала полномасштабной войны по сегодняшний день армия РФ потеряла ориентировочно 1 030 580 человек.

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