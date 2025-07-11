РФ, вероятно, не сможет поддерживать уровень добычи нефти – МЭА

Российская Федерация, вероятно, не сможет поддерживать свои производственные мощности по добыче нефти.

Об этом свидетельствует то, что экспорт сырой нефти продолжает снижаться, пишет Bloomberg.

Что происходит с нефтью в России

Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечает, что объемы поставок как сырой нефти, так и нефтепродуктов в июне оставались на исключительно низком уровне. Сейчас они достигли пятилетнего сезонного минимума.

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– Это ставит под сомнение способность России поддерживать свои производственные мощности, – считает МЭА.

В агентстве подсчитали, что в прошлом месяце ежедневные поставки сырой нефти в Россию были стабильными на уровне 4,68 млн баррелей, тогда как ежедневный экспорт продукции снизился на 110 000 баррелей до 2,55 млн баррелей.

Кроме того, информация, которую россияне публикуют о соблюдении квот ОПЕК+, свидетельствует о том, что страна увеличивает свою добычу. Но возвращение в РФ происходит медленно, потому что ей необходимо компенсировать прошлое перепроизводство.

В МЭА подсчитали, что в прошлом месяце ежедневные поставки сырой нефти из России стабилизировались на уровне 4,68 млн баррелей, тогда как ежедневный экспорт нефтепродуктов сократился на 110 тыс. баррелей до 2,55 млн баррелей.

– Несмотря на падение общего объема экспорта нефти за рубеж, экспортные доходы России в июне выросли более чем на 800 млн долларов до 13,6 млрд долларов, что на 6,4% больше, чем в мае, благодаря более высоким средним международным ценам на нефть, – сообщает агентство.

Там напомнили, что цены колебались из-за опасений по поводу поставок из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что российские доходы от продажи нефти в июне упали до двухлетнего минимума.

Источник : Bloomberg

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