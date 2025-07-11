Трамп-Супермен: Белый дом опубликовал новый ИИ-образ президента США

В пятницу, 11 июля, Белый дом обнародовал новое изображение президента США Дональда Трампа в образе Супермена.

Такой пост появился на официальном аккаунте Белого дома в Х.

Дональд Трамп-Супермен: значение

Сгенерированное искусственным интеллектом изображение Трампа уже в очередной раз появляется на странице президента. Однако каждый раз используются разные образы.

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– Символ надежды. Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп, – подписали фотографию в сегодняшнем посте.

Напомним, в мае на аккаунте Белого дома публиковали сгенерированное ИИ фото Трампа как “Папы Римского”.

До этого он был изображен как джедай из фильма Звездные войны. Тогда такое изображение публиковали после заявления Трампа об открытии и расширении тюрьмы Алькатрас, закрытой более 60 лет назад.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп заключил соглашение с НАТО о поставках в Украину американского оружия. Впервые после возвращения в Белый дом он стал инициатором передачи Украине оружия из США для войны с Россией.

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