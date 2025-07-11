В пакистанском городе Равалпинди отец застрелил свою 16-летнюю дочь из-за того, что она отказалась удалить свой профиль в соцсети TikTok.

В Пакистане отец убил дочь из-за TikTok

Согласно данным полиции, мужчина попросил ребенка удалить приложение. Услышав отказ, он застрелил девушку.

Семья подростка сначала пыталась выдать убийство за самоубийство. Однако правоохранители установили истинные обстоятельства трагедии.

В официальном отчете указано, что мужчина совершил убийство “ради чести” и был арестован.

Насилие против женщин в Пакистане

Это не первый случай насилия против девушек в Пакистане из-за активности в соцсетях. В прошлом месяце 17-летнюю тиктокершу Сану Юсаф, у которой было более миллиона подписчиков, убил мужчина, чьи ухаживания она отвергла.

Убийства “ради чести” являются распространенным явлением в стране. Они часто происходят в регионах, где действует племенное право, в частности в Белуджистане. Там ранее в этом году мужчина признался, что организовал убийство своей 14-летней дочери из-за ее видео в TikTok.

По данным правозащитников, сотни женщин ежегодно убивают в Пакистане под предлогом нарушения кодекса чести – за выбор образования, работы, партнеров или активность в публичном пространстве.

В декабре 2023 года четыре человека были арестованы после убийства 18-летней девушки. Причиной стала сфальсифицированная фотография с ее “парнем”, которая получила огласку в соцсетях.

В 2022 году брата другой тиктокерши оправдали в убийстве, несмотря на предварительные признания. А в 2021 году вся страна была шокирована делом Ноор Мукадам – 27-летнюю женщину обезглавил ее бойфренд после того, как она отказала ему в браке. Его приговорили к смертной казни.

TikTok в Пакистане

Пакистанские власти неоднократно блокировали или угрожали заблокировать TikTok, обвиняя платформу в “аморальном поведении”, особенно из-за ЛГБТК-контента и сексуальных тем.

Вместе с тем TikTok остается чрезвычайно популярным в Пакистане, особенно среди той части населения, которая не имеет надлежащего доступа к образованию.

Для многих женщин платформа стала источником не только самовыражения, но и дохода — это редкость в стране, где менее четверти женщин работают в формальном секторе. В то же время доступ к смартфонам имеют только 30% женщин против 58% мужчин – это самый большой гендерный разрыв в мире по данным Mobile Gender Gap Report 2025.

Источник : CBS News

