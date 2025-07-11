Единственный авианосец РФ Адмирал Кузнецов могут списать на металлолом после семи лет ремонта

Российское Министерство обороны может отказаться от восстановления единственного авианосца в составе флота РФ. Речь идет о крейсере Адмирал Кузнецов, который находится на ремонте с 2018 года.

Об этом российским журналистам сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Почему единственный авианосец РФ могут списать на металлолом

Как утверждает источник, ремонт и модернизация корабля Адмирал Кузнецов уже приостановлены, а решение о его дальнейшем будущем должны принять в ближайшее время.

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По словам собеседника, представители российского Военно-морского флота и Объединенной судостроительной корпорации, которая восстанавливала крейсер, ведут переговоры о том, есть ли смысл возвращать авианосец в боевой состав РФ.

Бывший командующий Тихоокеанским флотом РФ Сергей Авакянц заявил, что отказ от продолжения ремонтных работ является правильным.

Он считает, что Адмирал Кузнецов не нужен российскому флоту даже в случае модернизации, ведь это якобы очень дорогое и неэффективное морское оружие.

По его мнению, если примут решение не продолжать ремонт, тогда Адмирал Кузнецов нужно будет только списать на металлолом, а остальные части утилизировать.

В сентябре 2024 года обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что российское военное руководство, вероятно, отправило моряков с единственного авианосца военного флота РФ Адмирал Кузнецов на войну в Украину.

А в феврале 2025 года издание Defense Express сообщало, что Адмирал Кузнецов может уже никогда не выйти в море после семилетнего ремонта.

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