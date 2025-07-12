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Глава Еврокомиссии отреагировала на анонс Трампа о 30% пошлинах с ЕС

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на заявление Дональда Трампа о введении 30% пошлин на экспорт из ЕС.

Об этом она заявила 12 июля в соцсети Х.

Реакция ЕС на ультиматум Трампа

Фон дер Ляйен отметила, что такие меры нанесут ущерб обеим сторонам.

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— 30%-ные пошлины на экспорт из ЕС навредят бизнесу, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики. Мы продолжим работу над достижением соглашения до 1 августа, — сказала Ляйен.

В то же время глава Еврокомиссии подчеркнула, что блок готов защищать свои интересы.

— Мы готовы защищать интересы ЕС на основе пропорциональных контрмер, — добавила фон дер Ляйен.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%, если стороны не заключат торговое соглашение до этой даты.

Это решение стало продолжением тарифной политики администрации Трампа, которая ранее установила ультиматум для стран мира: заключить торговые соглашения до 1 августа или столкнуться с пошлинами от 10% до 50%.

В настоящее время торговые переговоры США с ЕС и другими партнерами все еще интенсивно продолжаются.

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