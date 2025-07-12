Глава Еврокомиссии отреагировала на анонс Трампа о 30% пошлинах с ЕС
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на заявление Дональда Трампа о введении 30% пошлин на экспорт из ЕС.
Об этом она заявила 12 июля в соцсети Х.
Реакция ЕС на ультиматум Трампа
Фон дер Ляйен отметила, что такие меры нанесут ущерб обеим сторонам.
— 30%-ные пошлины на экспорт из ЕС навредят бизнесу, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики. Мы продолжим работу над достижением соглашения до 1 августа, — сказала Ляйен.
В то же время глава Еврокомиссии подчеркнула, что блок готов защищать свои интересы.
— Мы готовы защищать интересы ЕС на основе пропорциональных контрмер, — добавила фон дер Ляйен.
Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%, если стороны не заключат торговое соглашение до этой даты.
Это решение стало продолжением тарифной политики администрации Трампа, которая ранее установила ультиматум для стран мира: заключить торговые соглашения до 1 августа или столкнуться с пошлинами от 10% до 50%.
В настоящее время торговые переговоры США с ЕС и другими партнерами все еще интенсивно продолжаются.