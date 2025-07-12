Следующий Рамштайн пройдет онлайн в течение 10 дней — генерал Фройдинг

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится в течение следующих 10 дней в онлайн-режиме.

Об этом сообщил главный координатор немецкой военной помощи Украине генерал-майор Кристиан Фройдинг, передает Интерфакс-Украина.

Когда состоится следующий Рамштайн

По словам генерала, министры решили, что это будет виртуальная встреча, которая состоится под руководством Великобритании и Германии, как и предыдущая встреча Рамштайн.

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— Она будет запланирована в ближайшие дни, — добавил Фройдинг.

Начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ подчеркнул, что точные даты и детали заседания будут объявлены в ближайшее время после окончательного согласования со всеми участниками Контактной группы.

Напомним, прошлое 28-е заседание в формате Рамштайн состоялось 4 июня и принесло рекордные результаты для украинской армии.

По итогам встречи Великобритания объявила о рекордной помощи на поставку дронов — £350 млн, что позволит передать Украине 100 тысяч дронов в 2025 году. Общая британская военная поддержка в 2025 году составляет £4,5 млрд.

Германия одобрила новый пакет военной помощи на €5 млрд, в который вошло финансирование дальнобойного вооружения, которое будут производить в Украине, а также передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.

Нидерланды предоставили пакет помощи стоимостью €400 млн, включая противоминный корабль, катера и морские дроны. Бельгия объявила о долгосрочной инициативе — ежегодной помощи в размере €1 млрд до 2029 года.

Норвегия выделила $700 млн на дроны с фокусом на украинский ОПК, Канада — $45 млн на дроны и бронированные машины, а Швеция предоставила $440 млн на международные программы закупки артиллерийских боеприпасов и вооружения.

По словам министра обороны Рустема Умерова, помощь в сфере безопасности в 2025 году превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны.

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