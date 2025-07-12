Волынская трагедия: Навроцкий призвал Зеленского начать масштабные эксгумации жертв
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий официально обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить полномасштабные эксгумации жертв Волынской трагедии.
Об этом он заявил во время торжеств в Хелме по случаю 82-й годовщины волынских событий, сообщает RMF24.
Волынская трагедия: Навроцкий обратился к Зеленскому
Навроцкий подчеркнул, что жертвы трагедии не призывают к мести, а просят достойного погребения и памяти.
Обращаясь к послу Украины и президенту Зеленскому, польский политик заявил:
— Как новоизбранный президент, я официально прошу о возможности проведения полномасштабных эксгумаций на Волыни. Поляки ждут этой правды, а волынские семьи до сих пор страдают от травмы, которая произошла 82 года назад.
По мнению Навроцкого, это необходимо для настоящего примирения между Польшей и Украиной.
Присутствовавший на церемонии посол Украины в Польше Василий Боднар ответил, что полностью согласен с необходимостью строить будущее на правде.
— Мы должны открыто говорить об этой истории. Конечно, называть преступление преступлением. Просить прощения, но также чтить память жертв по обе стороны границы, — сказал дипломат.
Боднар напомнил о недавних эксгумационных работах в Пужниках (Тернопольская область) и запланированных на территории бывшего села Збоиска (ныне – в пределах Львова).
Он подчеркнул, что украинская сторона открыта для диалога даже по самым сложным вопросам и необходим диалог польских и украинских экспертов и историков.
Что известно о Волынской трагедии
Село Пужники (территория нынешнего Чертковского района Тернопольской области, — Ред.) было уничтожено в феврале 1945 года, а в 1949 году официально ликвидировано советской властью.
О трагической судьбе этого населенного пункта стало известно в связи с началом эксгумационных работ, которые начались в апреле 2025 года после получения разрешения от украинских властей.
По переписям начала 1920-х годов большинство населения села составляли поляки. Во время советской оккупации в 1940-х годах органы НКВД выслали часть местного населения в Сибирь, что стало первым ударом по демографии села.
В феврале 1945 года село было полностью сожжено.
Существуют разные версии того, кто именно осуществил это уничтожение.
По одним данным, это сделали органы НКВД в ночь с 12 на 13 февраля 1945 года. По другим источникам, в частности польским, село сожгли военные УПА под командованием куренного Петра Хамчука.
Во время немецкой оккупации возле местного кладбища была выкопана траншея для санитарных захоронений.
В 1949 году оккупационная советская власть окончательно ликвидировала село Пужники, стерев его с административных карт.