Волынская трагедия: Навроцкий призвал Зеленского начать масштабные эксгумации жертв

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий официально обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить полномасштабные эксгумации жертв Волынской трагедии.

Об этом он заявил во время торжеств в Хелме по случаю 82-й годовщины волынских событий, сообщает RMF24.

Волынская трагедия: Навроцкий обратился к Зеленскому

Навроцкий подчеркнул, что жертвы трагедии не призывают к мести, а просят достойного погребения и памяти.

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Обращаясь к послу Украины и президенту Зеленскому, польский политик заявил:

— Как новоизбранный президент, я официально прошу о возможности проведения полномасштабных эксгумаций на Волыни. Поляки ждут этой правды, а волынские семьи до сих пор страдают от травмы, которая произошла 82 года назад.

По мнению Навроцкого, это необходимо для настоящего примирения между Польшей и Украиной.

Присутствовавший на церемонии посол Украины в Польше Василий Боднар ответил, что полностью согласен с необходимостью строить будущее на правде.

— Мы должны открыто говорить об этой истории. Конечно, называть преступление преступлением. Просить прощения, но также чтить память жертв по обе стороны границы, — сказал дипломат.

Боднар напомнил о недавних эксгумационных работах в Пужниках (Тернопольская область) и запланированных на территории бывшего села Збоиска (ныне – в пределах Львова).

Он подчеркнул, что украинская сторона открыта для диалога даже по самым сложным вопросам и необходим диалог польских и украинских экспертов и историков.

Что известно о Волынской трагедии

Село Пужники (территория нынешнего Чертковского района Тернопольской области, — Ред.) было уничтожено в феврале 1945 года, а в 1949 году официально ликвидировано советской властью.

О трагической судьбе этого населенного пункта стало известно в связи с началом эксгумационных работ, которые начались в апреле 2025 года после получения разрешения от украинских властей.

По переписям начала 1920-х годов большинство населения села составляли поляки. Во время советской оккупации в 1940-х годах органы НКВД выслали часть местного населения в Сибирь, что стало первым ударом по демографии села.

В феврале 1945 года село было полностью сожжено.

Существуют разные версии того, кто именно осуществил это уничтожение.

По одним данным, это сделали органы НКВД в ночь с 12 на 13 февраля 1945 года. По другим источникам, в частности польским, село сожгли военные УПА под командованием куренного Петра Хамчука.

Во время немецкой оккупации возле местного кладбища была выкопана траншея для санитарных захоронений.

В 1949 году оккупационная советская власть окончательно ликвидировала село Пужники, стерев его с административных карт.

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