Армия США не готова к войнам: не хватает собственного производства дронов — NYT

США могут оказаться не готовыми к полномасштабному вооруженному конфликту с использованием дронов.

Во время недавних военных учений в Аляске американские производители беспилотников не смогли продемонстрировать надежность своих разработок, а редства радиоэлектронной борьбы оказались малоэффективными, говорится в материале The New York Times.

США не готовы к войне дронов

Полевые испытания новых дронов-камикадзе, организованные Министерством обороны США на полигоне Yukon Training Area, показали низкую готовность армии к дронной войне.

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Большинство протестированных беспилотников не справились с поставленными задачами: некоторые не взлетели, другие разбились или не попали в цель.

— Если завтра начнется война — мы не готовы, — сказал Трент Эменекер, руководитель проектов автономных систем в Defense Innovation Unit, который организовал эти испытания.

По словам американских военных, новые переносные системы радиоэлектронной борьбы, которые использовали солдаты, не смогли эффективно нейтрализовать дроны. Часть оборудования оказалась устаревшей, современные образцы не справились с помехами.

На четвертый день учений военные частично адаптировались к новым условиям и начали более эффективно использовать технику. Однако в целом результаты оказались неутешительными: американская армия пока не готова эффективно противостоять современным дронным угрозам.

США отстают в массовом производстве дронов

Участники учений — компании Dragoon и AeroVironment — должны были продемонстрировать автономные дроны, способные без GPS и без связи с оператором обнаруживать цель и уничтожать ее.

Дроны Dragoon смогли частично попасть только в последний день, дроны AeroVironment — вообще не достигали целей.

По оценкам отраслевых экспертов, США существенно отстают в массовом производстве беспилотников.

На фоне этого Китай, в частности компания DJI, ежегодно производит миллионы дронов. При этом американская армия не имеет права закупать китайские беспилотники из-за законодательных ограничений.

Рынок производителей дронов США

В настоящее время в США существует более 500 компаний-производителей дронов, однако большинство из них — это стартапы с ограниченными производственными мощностями. По данным Ассоциации беспилотных систем, они производят менее 100 тыс. единиц в год.

Развитие отрасли в США поддержали крупные частные инвесторы. Фонд Питера Тиля Founders Fund инвестировал более $1 млрд в Anduril Industries. В 2023 году Дональд Трамп-младший вошел в совет директоров Unusual Machines.

Отдельное внимание во время учений привлек небольшой дрон Archer от калифорнийского стартапа Neros, который смог обойти глушение благодаря быстрому переключению частот. Neros имеет офис в Украине и уже поставила ВСУ более 6 тыс. дронов этого типа.

По словам военных аналитиков, Украина сейчас превратилась в один из центров практического развития дронных технологий. Именно постоянное присутствие инженеров на фронте позволяет адаптировать технику к реальным условиям боя.

Министр обороны США Пит Хэгсет недавно анонсировал программу реформ в сфере беспилотного оружия. Он признал, что армия США отстала из-за бюрократии и сложных процедур закупок.

— Пока наши противники производили миллионы дешевых дронов, мы увязли в бумажной волоките, — заявил Хэгсет.

Источник : NYT

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