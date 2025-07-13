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Генсек НАТО посетит Трампа в Вашингтоне на следующей неделе

Марк Рютте
Фото: УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте начнет официальный визит в Вашингтон 14 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического блока, сообщает Европейская правда.

О чем генсек НАТО будет говорить с Трампом

В течение двухдневного пребывания в США глава НАТО проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом.

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Также в программе визита — встречи с госсекретарем Марко Рубио, главой Пентагона Пит Хэгсет и парламентариями.

Ключевыми темами переговоров станут вопросы софинансирования НАТО, поддержка Украины и координация действий в сфере безопасности.

Отмечается, что Рютте будет пытаться сохранить единство трансатлантического партнерства.

Поездка генсека НАТО проходит в условиях сложных отношений между Организацией Североатлантического договора и администрацией Трампа.

Как отметили в СМИ, американский лидер традиционно выдвигает претензии к европейским партнерам по финансированию оборонных расходов.

Последствия вашингтонских переговоров могут определить дальнейшее развитие отношений США-НАТО.

Напомним, что сегодня, 13 июля, в Брюсселе послы Европейского Союза встретились для обсуждения 18-го пакета санкций против России и повышения пошлин для ЕС.

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