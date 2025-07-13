В Минюсте США увольняют работников, расследовавших дела против Трампа – СМИ

В Министерстве юстиции США уволили более 35 сотрудников, которые были привлечены к расследованиям в отношении бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, увольнения коснулись команды, которая работала под руководством бывшего спецпрокурора Джека Смита.

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Речь идет о деле о хранении Трампом секретных документов, а также о расследовании его возможных попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Среди уволенных — помощники юристов, финансисты, технический персонал, двое прокуроров из Северной Каролины и Флориды, а также Петти Хартман — старший специалист по связям с общественностью.

Еще около 15 сотрудников могут быть уволены в ближайшее время.

Увольнения проводит так называемая рабочая группа по вооружению, созданная по инициативе генерального прокурора Пэм Бонди.

Группа занимается пересмотром политики правоохранительных органов администрации Джо Байдена, в частности по делам, касающимся штурма Капитолия 6 января 2021 года.

В комментарии CBS News Пэтти Хартман заявила:

— Правила больше не существуют. Раньше была граница между Белым домом и Министерством юстиции. Эта граница теперь точно исчезла.

Напомним, что 6 января 2021 года в Вашингтоне сотни сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия США.

Это произошло во время заседания Конгресса, где должны были утвердить результаты президентских выборов 2020 года.

Протестующие, недовольные поражением Трампа на выборах, прорвали охрану и ворвались в здание, вынудив сенаторов и представителей Палаты представителей эвакуироваться. Заседание было прервано на несколько часов.

Во время штурма Капитолия погибли пять человек, более 140 полицейских получили ранения. После возобновления работы Конгресса победа Джо Байдена на выборах была официально подтверждена.

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