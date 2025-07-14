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Каллас считает слишком длительным ультиматум Трампа по миру с РФ

Кая Каллас
Фото: Depositphotos

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что срок в 50 дней, который президент США Дональд Трамп дал России на достижение мирного соглашения, является слишком длинным, учитывая ежедневные жертвы среди мирного населения Украины.

Об этом сообщает The Telegraph.

— 50 дней — это очень долгий срок, если учесть, что ежедневно убивают невинных гражданских лиц, — отметила Каллас 14 июля, комментируя слова Трампа о возможных санкциях против России в случае провала договоренностей.

В то же время она положительно оценила саму жесткую позицию американского президента в отношении Кремля.

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 — То, что Трамп занимает твердую позицию в отношении России, — это очень позитивно, — добавила дипломат.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил России введением 100% таможенных тарифов, если Москва за 50 дней не согласится на мирное соглашение с Украиной.

Он снова повторил, что очень разочарован кремлевским диктатором Владимиром Путиным, ведь думал, что удастся договориться еще два месяца назад.

Также, Трамп сообщил, что одна из стран готова передать Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По словам американского лидера, несколько стран, которые владеют системами Patriot, готовы отдать их Украине, а США в будущем компенсируют это, изготовив новые системы для союзников.

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