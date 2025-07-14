Пошлины Трампа практически запретят торговлю ЕС и США — еврокомиссар

Европейский Союз выразил разочарование из-за планов президента США Дональда Трампа ввести с 1 августа пошлины в размере 30% на товары.

Как пошлины повлияют на торговлю ЕС и США

Как заявил европейский комиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович, предложение Трампа фактически запретит взаимную торговлю между странами ЕС и США.

По его словам, письмо американского президента сильно меняет динамику торговых переговоров с Евросоюзом.

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Шефчович отметил, что со стороны ЕС было ощущение близости к соглашению. Он пояснил, что Европа вела переговоры по соглашению в течение недель. По его мнению, оно уже почти достигнуто.

Однако еврокомиссар предупредил, что введенные США пошлины будут иметь катастрофические последствия для двусторонней торговли.

— Идея 30% пошлины фактически является запретом взаимной торговли. Почти невозможно продолжать торговать так, как мы привыкли в трансатлантических отношениях. Цепи поставок серьезно пострадают с обеих сторон Атлантики, — предположил он.

В то же время Шефчович подчеркнул, что ЕС надеется отговорить США от введения пошлин, но если не произойдет договоренности до 1 августа, тогда готовятся пропорциональные контрмеры для восстановления баланса.

По мнению еврокомиссара, нынешняя неопределенность, вызванная безосновательными пошлинами, не может продолжаться бесконечно. Поэтому страны Евросоюза должны подготовиться ко всем результатам, подчеркнул он.

Источник : Еврокомиссия

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