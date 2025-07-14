Разговоры ничего не значат: Трамп критикует телефонные звонки с Путиным

Президент США Дональд Трамп отмечает, что телефонные разговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на самом деле ничего не значат, ведь после них Россия атакует Украину.

Об этом заявил Трамп во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Разговоры Трампа с Путиным

Трамп раскритиковал Путина за их телефонные разговоры, но эти разговоры ничего не значат.

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— Я много разговариваю с ним о том, чтобы решить эту проблему, и всегда кладу трубку, говоря: Ну, это был приятный разговор. А потом (русские, — Ред.) запускают ракеты на Киев или другой город… И после того, как это случается три-четыре раза, говорю, что разговоры ничего не значат, — подчеркнул Дональд Трамп.

Американский президент также говорит, что делится впечатлениями о разговоре с Путиным со своей женой Меланией Трамп, отмечая, что разговор был очень приятным.

Но в ответ первая леди говорит, что после разговора Россия снова атаковала Украину.

— Я иду домой, говорю первой леди, что сегодня разговаривал с Владимиром (Путиным, — Ред.), у нас был замечательный разговор. А она говорит: О, правда? Только что был атакован еще один город (в Украине, — Ред.), — отметил Дональд Трамп.

А еще американский президент отметил, что не хочет называть российского диктатора убийцей.

— Я не хочу сказать, что он убийца, но он жесткий парень, — говорит Трамп и замечает, что Путин как будто обманул предыдущих президентов США.

Трамп надеется, что Владимир Путин согласится на справедливое мирное соглашение.

Источник : The Guardian

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