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Трамп заявил, что не считает Путина убийцей

Трамп про закінчення війни
Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет попытаться закончить войну в Украине.

Об этом он сказал на совместной с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пресс-конференции в Вашингтоне.

Трамп о завершении войны в Украине

— Я хочу еще раз сделать одно заявление. Я уже говорил, что это не война Трампа. Мы здесь, чтобы попытаться ее закончить и урегулировать, — подчеркнул президент США.

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Американский президент признает, что Европа очень хочет закончить войну в Украине, что, по его словам, он не ценил вначале.

— Они действительно считают, что это очень, очень важное дело, иначе они бы этого не делали… Посмотрите, они просто соглашаются. Они платят за все, — сказал Дональд Трамп.

Он также считает, что российский диктатор Владимир Путин якобы знает, что такое справедливое мирное соглашение.

— Он (Путин, — Ред.) знает, что такое справедливое соглашение… Я много с ним разговариваю о том, чтобы это закончить. Я всегда кладу трубку и говорю: Это был приятный телефонный разговор. А потом по Киеву или какому-то другому городу (россияне, — Ред.) запускают ракеты, и это странно, — подчеркнул Трамп.

Он говорит о Путине: Я не хочу сказать, что он убийца, но он жесткий парень, поскольку обманул предыдущих президентов США.

Президент США считал, что около четырех раз он думал, что якобы достиг соглашения с Россией о прекращении войны в Украине. Но разговоры об этом только продолжаются.

Трамп считает, что давление через торговлю прекрасно помогает урегулировать войны и является шансом на мир.

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Источник: The Guardian, AP News

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Война в УкраинеВладимир ПутинДональд ТрампРосійська агресія
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