Трамп встретится с Чарльзом III – почему визит называют беспрецедентным

Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с двухдневным официальным визитом, который продлится с 17 по 19 сентября 2025 года. Об этом официально сообщил Букингемский дворец.

Король Чарльз III будет принимать американского лидера в Виндзорском замке. Это будет второй государственный визит Трампа в Великобританию.

К слову, это большая редкость в дипломатической практике, когда один и тот же президент получает повторную аудиенцию у монарха.

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Трамп встретится с Чарльзом III

Официальное приглашение было передано Дональду Трампу еще в феврале этого года во время визита премьер-министра Кира Стармера в Белый дом.

– Это беспрецедентный шаг. Такого еще не было, – заявил тогда Стармер.

Напомним, в 2019 году Трампа принимала королева Елизавета II. Для него устроили банкет в Букингемском дворце и артиллерийский салют. Позже президент вспоминал эту встречу в документальном фильме, назвав королеву “фантастической”.

Однако тогда не обошлось без скандала. Незадолго до своего прибытия в британскую столицу Дональд Трамп публично раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, назвав его “абсолютным неудачником”. Хан ответил, что риторика Трампа напоминает речь “фашистов XX века”. Конфликт между ними продолжается до сих пор.

Выступит ли Трамп перед британским парламентом

Из-за того, что в конце сентября в Великобритании традиционно проходят ежегодные партийные конференции, парламент, вероятно, не будет работать. Поэтому выступление Дональда Трампа в Палате общин маловероятно.

Это контрастирует с недавним визитом президента Франции Эммануэля Макрона, которому дали выступить перед британскими парламентариями.

Известно, что президент США встретится с монархом в Виндзоре из-за того, что Букингемский дворец находится в процессе реконструкции.

Источник : NYT

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