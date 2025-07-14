В США построят завод по производству химкомпонентов для ОПК Украины

В Соединенных Штатах Америки построят завод, который будет производить химические компоненты для украинского оборонно-промышленного комплекса.

Строительство завода в США для ОПК Украины

Акционерное общество Украинская оборонная промышленность и американская компания D&M Holding Company подписали документ, который предусматривает создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для нужд оборонного сектора.

Как сообщает Укроборонпром, это произошло 11 июля в Риме на полях Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2025).

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— Предприятие будет расположено в США и будет производить продукцию, которая используется в производстве боеприпасов для Сил обороны Украины, — говорится в сообщении.

В Укроборонпроме отметили, что это принципиально важный шаг на пути к преодолению дефицита продуктов специальной химии, который сегодня остро ощущает боеприпасная отрасль.

Документ подписали генеральный директор АО УОП Олег Гуляк и СЕО D&M Holding Company Даниэл Пауэрс в присутствии специального посланника США Кита Келлога, советника президента по стратегическим вопросам Александра Камышина, руководителя Наблюдательного совета АО Украинская оборонная промышленность Давида Ломджарии.

Олег Гуляк отметил, что украинская оборонная промышленность должна постепенно перейти от масштабных закупок к собственному производству, чтобы удовлетворить насущные потребности.

По его мнению, важно, что предприятие будет работать на безопасной территории.

Он утверждает, что этот проект закладывает основу для усиления производственной независимости и обеспечивает более высокий уровень оперативной готовности Сил обороны Украины.

Источник : Укроборонпром

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