В США предлагают использовать активы РФ для возвращения похищенных украинских детей
Президент США Дональд Трамп может получить право использовать замороженные российские активы для помощи украинским детям, которых оккупанты незаконно вывезли в РФ.
Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.
Поддержка США в возвращении украинских детей
По словам Елены Кондратюк, в американском Сенате представили двухпартийный законопроект об усилении поддержки в поиске и возвращении украинских детей, похищенных Россией, и привлечении виновных к ответственности.
Документ разработали сенатор-демократ Эми Клобушар и республиканец Чак Грассли.
Согласно законопроекту, в соответствии с законом, государственные органы и федеральные агентства Соединенных Штатов должны оказывать Украине помощь:
- в расследовании похищения детей, их идентификации и сборе разведывательной информации из открытых источников, а также в привлечении к ответственности виновных за эти преступления;
- в предоставлении похищенным РФ украинским детям медицинских и психологических реабилитационных услуг, услуг по поддержке семьи и реинтеграции в общество, юридической помощи и образовательных потребностей.
Также США должны согласовать санкционные списки с Великобританией и Европейским Союзом для более эффективного привлечения к ответственности лиц, причастных к похищению украинских детей.
Замороженные российские активы
В проекте закона отмечается, что президент США сможет использовать любые российские суверенные активы, находящиеся в Соединенных Штатах, для целей этого закона.
— Благодарна сенаторам за эту важную законодательную инициативу, направленную на непосредственную поддержку и реинтеграцию детей, которых удалось вернуть. Не менее важной является практическая помощь в выявлении похищенных детей и справедливом наказании всех причастных к этим преступлениям, — подчеркнула Елена Кондратюк.
Она также надеется, что американские законодатели проголосуют за документ в Конгрессе.
Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что летом 2025 года россияне намерены депортировать 2 тыс. украинских подростков, прикрываясь программой Университетские смены.