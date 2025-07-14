В США предлагают использовать активы РФ для возвращения похищенных украинских детей

Президент США Дональд Трамп может получить право использовать замороженные российские активы для помощи украинским детям, которых оккупанты незаконно вывезли в РФ.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

Поддержка США в возвращении украинских детей

По словам Елены Кондратюк, в американском Сенате представили двухпартийный законопроект об усилении поддержки в поиске и возвращении украинских детей, похищенных Россией, и привлечении виновных к ответственности.

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Документ разработали сенатор-демократ Эми Клобушар и республиканец Чак Грассли.

Согласно законопроекту, в соответствии с законом, государственные органы и федеральные агентства Соединенных Штатов должны оказывать Украине помощь:

в расследовании похищения детей, их идентификации и сборе разведывательной информации из открытых источников, а также в привлечении к ответственности виновных за эти преступления;

в предоставлении похищенным РФ украинским детям медицинских и психологических реабилитационных услуг, услуг по поддержке семьи и реинтеграции в общество, юридической помощи и образовательных потребностей.

Также США должны согласовать санкционные списки с Великобританией и Европейским Союзом для более эффективного привлечения к ответственности лиц, причастных к похищению украинских детей.

Замороженные российские активы

В проекте закона отмечается, что президент США сможет использовать любые российские суверенные активы, находящиеся в Соединенных Штатах, для целей этого закона.

— Благодарна сенаторам за эту важную законодательную инициативу, направленную на непосредственную поддержку и реинтеграцию детей, которых удалось вернуть. Не менее важной является практическая помощь в выявлении похищенных детей и справедливом наказании всех причастных к этим преступлениям, — подчеркнула Елена Кондратюк.

Она также надеется, что американские законодатели проголосуют за документ в Конгрессе.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что летом 2025 года россияне намерены депортировать 2 тыс. украинских подростков, прикрываясь программой Университетские смены.

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