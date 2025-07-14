В мае РФ прислала в Стамбул не переговорщиков, а преподавателя истории — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в мае Североатлантический альянс убеждал украинскую сторону направить в Стамбул высокопоставленную делегацию для участия в переговорах с Россией. Однако РФ в ответ прислала делегацию во главе с советником Владимиром Мединским, который не вел реальных переговоров, а читал лекции по истории.

Об этом Рютте сказал во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 14 июля.

— Мы действительно оказывали давление на украинцев, чтобы они отправили в Стамбул команду высокопоставленных представителей, и они это сделали. Но потом россияне прислали историка, который объяснял историю России с 1250 года, — заявил Рютте.

Президент Трамп в свою очередь подчеркнул, что даже большие потери российской армии не заставляют Владимира Путина изменить позицию.

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— С января погибло 100 тысяч российских солдат. Если кто-то в Москве слушает это — знайте: Путин сейчас именно этим и занимается, — сказал Трамп.

Напомним, Владимир Путин заявил, что Москва готова провести следующий раунд переговоров с украинской стороной в Стамбуле.

Также, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российская сторона выдвинула ряд старых ультиматумов, которые не приближают ситуацию к настоящему миру, вместо того, чтобы ответить на конструктивные предложения Украины в Стамбуле.

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