ЕС близок к снижению предельной цены на российскую нефть на 15% — Reuters

Послы Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России, который будет включать снижение предельной цены на российскую нефть на 15%.

Об этом Reuters сообщили четыре источника после встречи евродипломатов в воскресенье, 13 июля.

Снижение предельной цены на российскую нефть в 18-м пакете санкций против РФ

По их словам, все элементы пакета согласованы, хотя одно государство-член все еще имеет технические оговорки относительно нового предельного значения.

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Они ожидают достижения полной договоренности 14 июля, то есть накануне встречи министров иностранных дел в Брюсселе, на которой могут официально одобрить новый пакет санкций в отношении РФ.

Собеседники также говорят, что они договорились о динамическом механизме ценообразования для ограничения цен.

Еще в пятницу Еврокомиссия предложила установить плавающую верхнюю границу цены на российскую нефть на 15% ниже средней рыночной цены на нефть за предыдущие три месяца.

Один из источников сообщил, что начальная цена составит около $47 за баррель, исходя из средней цены на российскую нефть за последние 22 недели минус 15%.

В дальнейшем цена будет пересматриваться на основе средней цены на нефть каждые шесть месяцев вместо предложенных трех месяцев.

При этом Словакия, которая все еще ищет заверений от Еврокомиссии относительно планов постепенного прекращения поставок российского газа, все же якобы согласилась с новыми мерами, сообщили источники.

13 июля в Брюсселе состоялось внеочередное заседание Комитета постоянных представителей (Coreper), на котором послы государств Европейского Союза обсудили два ключевых вопроса: 18-й пакет санкций против России и заявление Трампа о повышении тарифов для европейских товаров до 30%.

В частности, большая часть дискуссии была посвящена ценовому потолку на российскую нефть и предложению Еврокомиссии сделать его динамичным.

Источник : Reuters

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