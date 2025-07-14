ЕС усиливает сотрудничество со странами, пострадавшими от тарифов США
Европейский Союз готовит ответ на объявленные президентом США Дональдом Трампом 30% пошлины на товары из ЕС и Мексики.
Единство в ответ на экономическое давление
Для создания коалиции в Брюсселе продолжаются переговоры с Канадой, Японией, Индией и другими партнерами.
После заявления Дональда Трампа, объявленного 12 июля, Европейский Союз готовится усилить сотрудничество с другими странами, пострадавшими от тарифов США.
Для создания коалиции ЕС ведет активные переговоры с Канадой, Японией, Индией, Китаем и Индонезией.
Канада, как ключевой союзник Вашингтона, уже ищет пути диверсификации и более тесного сотрудничества с ЕС.
– Мы не можем оставаться в одиночестве. Мы в режиме поиска решений вместе с другими странами, – отметила министр промышленности Канады Мелани Жоли.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что контрмеры заморожены до 1 августа, чтобы дать шанс диалогу.
Но ЕС уже подготовил план действий на сумму 21 млрд евро, а также дополнительный пакет – на 72 млрд евро.
Франция и Германия призывают не медлить. Президент Эммануэль Макрон прямо призвал ускорить подготовку контрмер, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц охарактеризовал тарифы США как удар по немецкой экономике.
— Вместе мы можем усилить давление на США, — заявил министр торговли Австрии Вольфганг Гаттманнсдорфер.
ЕС также рассматривает экспортный контроль и потенциальное применение самого мощного инструмента – ACI (антипринудительного механизма).
— Мы еще не достигли момента применения ACI. Но мы должны быть готовы, – заявила фон дер Ляйен.
Кроме того, ЕС расширяет торговые связи со странами Азии. В частности, достигнуто экономическое соглашение с Индонезией, которая пострадала от американских тарифов.
Президент Индонезии Прабово Субианто назвал результат переговоров с ЕС прорывом после 10 лет торговых переговоров и надеется вернуться в Брюссель для официального подписания соглашения об экономическом партнерстве.
— Нам нужно исследовать, как далеко мы можем зайти в Тихоокеанском регионе с другими странами, — заявила глава Комиссии ЕС по вопросам конкуренции Тереза Рибера.
Она подчеркнула важность продолжения торговых переговоров ЕС с Индией, которые будут завершены до конца года.
Неутешительный прогноз: Европе грозит спад
По оценке аналитиков Goldman Sachs, если новые пошлины США на 30% вступят в силу, ВВП еврозоны упадет на 1,2% до 2026 года, и большая часть потерь еще впереди.
Пока ЕС стремится сохранить правила глобальной торговли и продолжает делать ставку на переговоры. Но все больше стран готовы к любому сценарию.
— Нам придется искать других партнеров для нашей продукции, — заявил на прошлой неделе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после того, как Трамп пригрозил 50% тарифом на экспорт в США по причинам, вообще не связанным с торговлей.
Напомним, что США являются вторым по величине торговым партнером Бразилии после Китая.