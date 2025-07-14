ЕС усиливает сотрудничество со странами, пострадавшими от тарифов США

Европейский Союз готовит ответ на объявленные президентом США Дональдом Трампом 30% пошлины на товары из ЕС и Мексики.

Единство в ответ на экономическое давление

Для создания коалиции в Брюсселе продолжаются переговоры с Канадой, Японией, Индией и другими партнерами.

После заявления Дональда Трампа, объявленного 12 июля, Европейский Союз готовится усилить сотрудничество с другими странами, пострадавшими от тарифов США.

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Для создания коалиции ЕС ведет активные переговоры с Канадой, Японией, Индией, Китаем и Индонезией.

Канада, как ключевой союзник Вашингтона, уже ищет пути диверсификации и более тесного сотрудничества с ЕС.

– Мы не можем оставаться в одиночестве. Мы в режиме поиска решений вместе с другими странами, – отметила министр промышленности Канады Мелани Жоли.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что контрмеры заморожены до 1 августа, чтобы дать шанс диалогу.

Но ЕС уже подготовил план действий на сумму 21 млрд евро, а также дополнительный пакет – на 72 млрд евро.

Франция и Германия призывают не медлить. Президент Эммануэль Макрон прямо призвал ускорить подготовку контрмер, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц охарактеризовал тарифы США как удар по немецкой экономике.

— Вместе мы можем усилить давление на США, — заявил министр торговли Австрии Вольфганг Гаттманнсдорфер.

ЕС также рассматривает экспортный контроль и потенциальное применение самого мощного инструмента – ACI (антипринудительного механизма).

— Мы еще не достигли момента применения ACI. Но мы должны быть готовы, – заявила фон дер Ляйен.

Кроме того, ЕС расширяет торговые связи со странами Азии. В частности, достигнуто экономическое соглашение с Индонезией, которая пострадала от американских тарифов.

Президент Индонезии Прабово Субианто назвал результат переговоров с ЕС прорывом после 10 лет торговых переговоров и надеется вернуться в Брюссель для официального подписания соглашения об экономическом партнерстве.

— Нам нужно исследовать, как далеко мы можем зайти в Тихоокеанском регионе с другими странами, — заявила глава Комиссии ЕС по вопросам конкуренции Тереза Рибера.

Она подчеркнула важность продолжения торговых переговоров ЕС с Индией, которые будут завершены до конца года.

Неутешительный прогноз: Европе грозит спад

По оценке аналитиков Goldman Sachs, если новые пошлины США на 30% вступят в силу, ВВП еврозоны упадет на 1,2% до 2026 года, и большая часть потерь еще впереди.

Пока ЕС стремится сохранить правила глобальной торговли и продолжает делать ставку на переговоры. Но все больше стран готовы к любому сценарию.

— Нам придется искать других партнеров для нашей продукции, — заявил на прошлой неделе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после того, как Трамп пригрозил 50% тарифом на экспорт в США по причинам, вообще не связанным с торговлей.

Напомним, что США являются вторым по величине торговым партнером Бразилии после Китая.

Источник : Bloomberg

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