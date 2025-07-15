Страны ЕС должны создать стену дронов и быть готовыми к масштабному производству — еврокомиссар

Страны Европейского Союза должны создать так называемую стену дронов и быть готовыми к масштабному производству беспилотников.

Такое заявление сделал европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс после того, как российский беспилотник на прошлой неделе залетел из Беларуси на территорию Литвы.

Еврокомиссар призвал ЕС создать стену дронов

По мнению еврокомиссара, инцидент показал реальную угрозу проникновения дронов в Литву. Он обратил внимание на неопределенность относительно готовности страны противостоять таким вызовам.

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— Возможность проникновения БпЛА на территорию Литвы является реальной. Готова ли Литва защитить себя от таких беспилотников и имеет ли она для этого необходимые возможности — остается вопросом без ответа, — утверждает он.

Кубилюс отметил необходимость включить технологии беспилотников в планы обороны восточной границы Европейского Союза, а не ограничиваться только физическими барьерами.

По его мнению, Литве и другим Балтийским странам следует не только производить или накапливать дроны, но и иметь подготовленные команды, способные оперативно производить беспилотники в соответствии с потребностями.

В то же время он призвал к созданию общей концепции, охватывающей как пограничные конструкции, так и технологические средства защиты, в частности возможности массового производства дронов.

В четверг, 10 июля, с территории Беларуси в Литву залетел беспилотник, похожий на самодельный самолет. В тот день министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что это был дрон типа Гербера.

Источник: LRT

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