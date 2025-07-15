Нидерланды, Дания и Швеция присоединятся к плану Трампа по поставкам оружия Украине

Нидерланды, Дания и Швеция планируют присоединиться к плану американского президента Дональда Трампа по поставкам оружия Украине. Сейчас главный вопрос — как быстро можно доставить украинцам крайне необходимое оружие.

Об этом сообщает Euractiv.

Закупка американского оружия для Украины

В понедельник Дональд Трамп заявил, что дает кремлевскому диктатору Владимиру Путину 50 дней на прекращение боевых действий в Украине, или наложит 100% пошлину.

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Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что европейские страны — члены НАТО могут покупать у США оружие на миллиарды долларов, в частности ЗРК Patriot, и передавать его в Киев.

Германия уже заявила, что приобретет две системы ПВО Patriot.

— Это призыв ко всем другим европейским членам НАТО: все они должны открыть свои кошельки. Речь идет о том, чтобы быстро собрать сумму, которая необходима, в частности, для противовоздушной обороны, поскольку Украина находится под огромным давлением, — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Точная сумма и перечень вооружения, которое приобретут страны, будут определены рабочими группами в течение нескольких недель. В то же время эта информация является конфиденциальной.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что его страна абсолютно готова присоединиться к программе закупки оружия для Украины.

Его голландский коллега Каспар Вельдкамп отметил, что Нидерланды также готовы к участию в программе закупки оружия для Украины.

Швеция примет участие в новом соглашении о поставках оружия

Министр обороны Швеции Пал Йонсон заявил, что его страна также присоединится к поставкам американского оружия Украине.

— Мы приветствуем решение США об усилении санкций против России и создании предпосылок для поставок в Украину систем Patriot и другого вооружения, — заявил Йонсон.

В то же время подробностей министр обороны Швеции не сообщил.

Время имеет решающее значение

Один из главных вопросов в новом плане Трампа – как быстро можно доставить в Украину крайне необходимое военное оборудование.

По словам генсека Рютте, эта схема позволит европейским странам отправить в Украину оружие из своих запасов, которое затем заменят новым оружием из США.

Отход Дональда Трампа от попыток сближения и задабривания Владимира Путина уже начинает радовать европейских союзников Вашингтона.

— После вчерашних заявлений стало ясно, что лидерство снова переходит к США, — заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

В Европе соглашаются, что без американского оружия помочь Украине будет очень сложно.

Фото: НАТО

Источник : The Guardian

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