Швеция продолжит быстрые поставки оружия Украине – Кристерссон
Швеция продолжит вносить свой существенный вклад в поставки военной помощи Украине.
Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон в соцсети Х.
Поставки оружия из Швеции: заявление министра
В своем посте в соцсети Х Кристерссон приветствовал “важное решение президента Трампа о возможности поставки более современного оружия Украине и значительного усиления экономического давления на Россию”.
— Как один из крупнейших доноров Украины и вместе с нашими союзниками по НАТО, Швеция будет продолжать делать свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине, — отметил премьер-министр Швеции.
Кристерссон добавил, что союзникам Украины нужно как можно скорее объединиться, чтобы заставить Россию прекратить войну.
— Чем быстрее мы все объединимся, чтобы заставить Россию прекратить ее жестокую войну против Украины, тем больше жизней будет спасено, — отметил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 Patriot в Украину . Он пообещал, что системы прибудут уже через несколько дней.
Также США и НАТО заключили соглашение , которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.
Источник: Ульф Кристерссон