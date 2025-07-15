Швеция продолжит быстрые поставки оружия Украине – Кристерссон

Швеция продолжит вносить свой существенный вклад в поставки военной помощи Украине.

Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон в соцсети Х.

Поставки оружия из Швеции: заявление министра

В своем посте в соцсети Х Кристерссон приветствовал “важное решение президента Трампа о возможности поставки более современного оружия Украине и значительного усиления экономического давления на Россию”.

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— Как один из крупнейших доноров Украины и вместе с нашими союзниками по НАТО, Швеция будет продолжать делать свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине, — отметил премьер-министр Швеции.

Кристерссон добавил, что союзникам Украины нужно как можно скорее объединиться, чтобы заставить Россию прекратить войну.

— Чем быстрее мы все объединимся, чтобы заставить Россию прекратить ее жестокую войну против Украины, тем больше жизней будет спасено, — отметил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 Patriot в Украину . Он пообещал, что системы прибудут уже через несколько дней.

Также США и НАТО заключили соглашение , которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.

Источник: Ульф Кристерссон

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