Трамп понял, что договориться с Путиным невозможно — премьер Эстонии

Заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну можно только силовыми методами, поскольку внутриполитическая ситуация в России побуждает его продолжать агрессию против Украины.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Михал: Путин держится у власти благодаря страху, а не доверию

По его словам, президент США Дональд Трамп — как и некоторые европейские лидеры — сначала считал, что сможет договориться с Путиным, но впоследствии изменил мнение.

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— Когда вспыхнула война, американский президент думал, что сможет чего-то достичь, поговорив с Путиным. Но теперь все понимают: это не так. России нельзя доверять. Единственный способ остановить ее — это сила, — подчеркнул Михал.

Он считает, что Путин не прекращает войну из внутриполитических соображений, ведь завершение боевых действий активизирует недовольство среди населения РФ.

— Если война закончится, люди начнут спрашивать: где мой сын? где мой муж? где мои деньги? До начала полномасштабного вторжения в Москве и Санкт-Петербурге были протестные марши. Сейчас все тихо, потому что людей сдерживает страх. Путин держится у власти только из-за страха, — пояснил глава правительства Эстонии.

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