В Финляндии задержали бывшего вагнеровца, попросившего убежища
Ни Россия, ни Украина пока не обращались к правительству Финляндии относительно экстрадиции задержанного гражданина России, который, по предварительным данным, является бывшим наемником ЧВК Вагнер.
Об этом заявил премьер-министр Петтери Орпо, сообщает Yle.
В Финляндии задержали экс-бойца ЧВК Вагнер: что известно
Речь идет о мужчине по имени Евгений, которого задержала финская пограничная служба 17 июня вблизи города Китее в Северной Карелии. Его подозревают в незаконном пересечении границы, после чего он подал заявление о предоставлении убежища.
Орпо отметил, что был проинформирован об этом деле еще в июне. По его словам, пограничная служба сейчас допрашивает задержанного, а Национальное бюро расследований выясняет, есть ли основания для открытия дополнительных уголовных производств из-за его возможной причастности к военным преступлениям.
Премьер подчеркнул, что этот инцидент демонстрирует высокий уровень контроля безопасности на восточной границе страны.
Посольство Украины в Финляндии подтвердило факт удержания бойца Вагнера, но отметило, что пока рано говорить о возможной экстрадиции в Украину.
Напомним, суд в Британии признал трех мужчин виновными в поджоге предприятий в Лондоне, которые связаны с Украиной, по заказу российской ПКВ Вагнера.