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В Финляндии задержали бывшего вагнеровца, попросившего убежища

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Ни Россия, ни Украина пока не обращались к правительству Финляндии относительно экстрадиции задержанного гражданина России, который, по предварительным данным, является бывшим наемником ЧВК Вагнер.

Об этом заявил премьер-министр Петтери Орпо, сообщает Yle.

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Речь идет о мужчине по имени Евгений, которого задержала финская пограничная служба 17 июня вблизи города Китее в Северной Карелии. Его подозревают в незаконном пересечении границы, после чего он подал заявление о предоставлении убежища.

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Орпо отметил, что был проинформирован об этом деле еще в июне. По его словам, пограничная служба сейчас допрашивает задержанного, а Национальное бюро расследований выясняет, есть ли основания для открытия дополнительных уголовных производств из-за его возможной причастности к военным преступлениям.

Премьер подчеркнул, что этот инцидент демонстрирует высокий уровень контроля безопасности на восточной границе страны.

Посольство Украины в Финляндии подтвердило факт удержания бойца Вагнера, но отметило, что пока рано говорить о возможной экстрадиции в Украину.

Напомним, суд в Британии признал трех мужчин виновными в поджоге предприятий в Лондоне, которые связаны с Украиной, по заказу российской ПКВ Вагнера.

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