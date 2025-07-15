Укр Рус
Укр Рус
Популярные
У каждого дипломата есть ротационный цикл: Сибига подтвердил замену посла Украины в США
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Брижит Макрон публично проигнорировала мужа во время визита в Великобританию
Мы рекомендуем
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Срочно
Взрывы в Луцке: в городе – пожар на территории предприятия и гаражного кооператива
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

В Сенате США приостановили продвижение санкций против РФ: ждут решения Трампа

Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Лидер большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что пока не будет продвигать законопроект о санкциях против торговых партнеров России. Причина — решение президента Дональда Трампа сначала попробовать самостоятельно повлиять на ситуацию и дождаться реакции Москвы относительно мирного соглашения с Украиной.

Об этом сообщает Politico.

Санкции США против партнеров России: Сенат ждет решения Трампа

— Похоже, что сейчас президент собирается попытаться сделать кое-что из этого самостоятельно, — сказал Тун журналистам 15 июля.

По его словам, если Трамп решит, что санкционный пакет действительно усилит переговорные позиции Вашингтона, Сенат будет готов к действиям.

Сейчас смотрят

— Мы будем готовы, — подчеркнул сенатор.

Ранее Трамп дал России 50 дней на продвижение мирного соглашения по Украине и пригрозил санкциями в случае бездействия со стороны Кремля.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил России введением 100% таможенных тарифов, если Москва за 50 дней не согласится на мирное соглашение с Украиной.

Он снова повторил, что очень разочарован кремлевским диктатором Владимиром Путиным, поскольку считал, что удастся договориться еще два месяца назад.

Также Трамп сообщил, что одна из стран готова передать Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По словам американского лидера, несколько стран, которые владеют системами Patriot, готовы отдать их Украине, а США в будущем компенсируют это, изготовив новые системы для союзников.

Читайте также
Трамп поддерживает санкции против РФ, но хочет контроля над их отменой — СМИ
Трамп поддерживает санкции против России, но есть условие

Связанные темы:

Санкції проти РосіїСША
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь