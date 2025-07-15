В Сенате США приостановили продвижение санкций против РФ: ждут решения Трампа

Лидер большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что пока не будет продвигать законопроект о санкциях против торговых партнеров России. Причина — решение президента Дональда Трампа сначала попробовать самостоятельно повлиять на ситуацию и дождаться реакции Москвы относительно мирного соглашения с Украиной.

Об этом сообщает Politico.

Санкции США против партнеров России: Сенат ждет решения Трампа

— Похоже, что сейчас президент собирается попытаться сделать кое-что из этого самостоятельно, — сказал Тун журналистам 15 июля.

По его словам, если Трамп решит, что санкционный пакет действительно усилит переговорные позиции Вашингтона, Сенат будет готов к действиям.

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— Мы будем готовы, — подчеркнул сенатор.

Ранее Трамп дал России 50 дней на продвижение мирного соглашения по Украине и пригрозил санкциями в случае бездействия со стороны Кремля.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил России введением 100% таможенных тарифов, если Москва за 50 дней не согласится на мирное соглашение с Украиной.

Он снова повторил, что очень разочарован кремлевским диктатором Владимиром Путиным, поскольку считал, что удастся договориться еще два месяца назад.

Также Трамп сообщил, что одна из стран готова передать Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По словам американского лидера, несколько стран, которые владеют системами Patriot, готовы отдать их Украине, а США в будущем компенсируют это, изготовив новые системы для союзников.

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