В США произошел пожар в доме престарелых: есть погибшие и десятки раненых

Девять человек погибли и еще 30 получили ранения во время пожара в доме престарелых Gabriel House в городе Фолл-Ривер штата Массачусетс, США.

Пожар в доме престарелых в США: что известно

Сообщается, что на место происшествия прибыли около 50 пожарных, которые столкнулись с густым дымом и пламенем, охватившим переднюю часть здания.

По словам властей, причина пожара “на данный момент не считается подозрительной” и остается предметом расследования.

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Тем временем, несколько жителей, высоко оценивших героические спасательные работы пожарных и полиции, отметили, что сотрудники пожарной охраны мало что сделали для оказания помощи.

— Они не стучались ни в одну дверь, Они просто бежали, — сказал Роберт Кабрал.

По данным окружного прокурора Бристольского округа, возраст погибших составлял от 61 до 86 лет.

Профсоюз пожарных обвинил городские власти в нехватке спасателей и длительном сокращении штата и оборудования.

По их словам, если бы команда реагирования отвечала национальным стандартам, на месте могло быть по меньшей мере на восемь пожарных больше.

В свою очередь начальник пожарной службы Джеффри Бэкон заявил, что даже это не изменило бы ситуацию.

По данным Исполнительного управления Массачусетса по вопросам старения и независимости, Gabriel House был открыт в 1999 году и, согласно его веб-сайту, предлагает однокомнатные квартиры “для пожилых людей, которые не могут позволить себе дорогое проживание с уходом”, а также групповой уход за взрослыми.

Источник : AP

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