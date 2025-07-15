В США произошел пожар в доме престарелых: есть погибшие и десятки раненых
Девять человек погибли и еще 30 получили ранения во время пожара в доме престарелых Gabriel House в городе Фолл-Ривер штата Массачусетс, США.
Пожар в доме престарелых в США: что известно
Сообщается, что на место происшествия прибыли около 50 пожарных, которые столкнулись с густым дымом и пламенем, охватившим переднюю часть здания.
По словам властей, причина пожара “на данный момент не считается подозрительной” и остается предметом расследования.
Тем временем, несколько жителей, высоко оценивших героические спасательные работы пожарных и полиции, отметили, что сотрудники пожарной охраны мало что сделали для оказания помощи.
— Они не стучались ни в одну дверь, Они просто бежали, — сказал Роберт Кабрал.
По данным окружного прокурора Бристольского округа, возраст погибших составлял от 61 до 86 лет.
Профсоюз пожарных обвинил городские власти в нехватке спасателей и длительном сокращении штата и оборудования.
По их словам, если бы команда реагирования отвечала национальным стандартам, на месте могло быть по меньшей мере на восемь пожарных больше.
В свою очередь начальник пожарной службы Джеффри Бэкон заявил, что даже это не изменило бы ситуацию.
По данным Исполнительного управления Массачусетса по вопросам старения и независимости, Gabriel House был открыт в 1999 году и, согласно его веб-сайту, предлагает однокомнатные квартиры “для пожилых людей, которые не могут позволить себе дорогое проживание с уходом”, а также групповой уход за взрослыми.