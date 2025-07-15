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В США отставной офицер слил секретные данные о войне в Украине женщине с сайта знакомств

Війська США
Фото: Getty Images

64-летний Дэвид Слейтер, бывший подполковник ВВС США, признался в передаче секретной информации о войне России против Украины женщине, с которой общался через сайт знакомств.

Об этом сообщает The Associated Press.

Офицер США слил секреты о войне в Украине: что известно

Слейтер служил в Стратегическом командовании на базе Оффатт в Небраске и имел доступ к совершенно секретной информации. Он признал себя виновным на заседании суда 10 июля по одному пункту обвинения, остальные два — будут сняты в рамках сделки со следствием.

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Согласно материалам дела, с августа 2021 года по апрель 2022-го Слейтер посещал закрытые брифинги по российско-украинской войне. Полученные данные — в частности о военных целях и потенциале РФ — он передавал женщине, которая представлялась жительницей Украины.

— Я вступил в сговор с целью умышленной передачи информации о национальной обороне неуполномоченному лицу, — говорится в записке Слейтера.

Женщина называла его мой секретный агент и просила присылать детали с брифингов.

— Дэйв, надеюсь, завтра НАТО подготовит приятный сюрприз для Путина! Расскажешь мне?, — написала она в одном из сообщений.

Личность женщины и платформу знакомств в судебных документах не раскрывают. Пока неизвестно, имела ли она связь с Украиной или Россией. Слейтера арестовали в марте 2024 года.

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