В Ельце атакован завод Энергия, где россияне производят батареи к Искандерам

Взрывы в городе Елец Липецкой области прогремели в ночь на 15 июля.

Как сообщают в местных пабликах, дроны атаковали объект российского военно-промышленного комплекса — завод Энергия в Ельце Липецкой области

Атака на завод Энергия в Ельце 15 июля: что известно

Атаку на завод Энергия признал и губернатор области Игорь Артамонов.

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— В Ельце БпЛА упал на территории промышленной зоны. Пострадал один человек, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы жизни нет. На месте находятся экстренные и профильные службы, — написал он в своем телеграм-канале.

Известно, что это предприятие является одним из ключевых производителей аккумуляторов и батарей для нужд армии РФ.

Завод Энергия занимается серийным производством энергетических модулей для так называемых универсальных модулей планирования и коррекции.

Это технология, которая позволяет превращать обычные авиабомбы в высокоточное дальнобойное вооружение.

Кроме того, завод производит батареи для оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М и крылатых ракет морского базирования Х-35У.

Напомним, это уже не первая атака на это предприятие.

Ночью 3 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по АО Энергия в Ельце Липецкой области РФ. Тогда в результате атаки работа завода была остановлена.

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