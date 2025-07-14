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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Решающую роль в закупке Patriot для Украины будет играть Германия — Мерц

Фрідріх Мерц
Фото: Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Берлин будет играть ведущую роль в поставках Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Соответствующее заявление он сделал после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, который предложил масштабную оборонную помощь Киеву.

Вклад Германии в поставки оружия в Украину

 — Президент Трамп сегодня выступил с важной инициативой: Соединенные Штаты предоставят Украине крупномасштабное оружие, если ее европейские партнеры профинансируют это. Мы с президентом Трампом несколько раз обсуждали это в последние дни. Я заверил его, что Германия внесет решающий вклад, — написал Мерц в соцсети Х.

Он отметил, что решение поддержать эту инициативу принято из соображений безопасности самой Германии. По словам канцлера, такие действия помогут Украине усилить защиту от воздушных атак России.

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— Только таким образом давление на Москву, чтобы она наконец договорилась о мире, усилится. В конце концов, мы показываем, что мы объединяем усилия как партнеры по вопросам политики безопасности. Сейчас мы быстро уточним детали. Мы связываемся с нашими партнерами с этой целью, — подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время Украина получит новые батареи систем Patriot в рамках обновленной программы оборонной поддержки.

Президент США уточнил, что Соединенные Штаты договорились о поставках оружия в НАТО, при этом страны-члены Альянса будут оплачивать эти поставки.

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