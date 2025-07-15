ЕС хочет обложить пошлинами Boeing и бурбон в ответ на тарифы США — СМИ

Еврокомиссия может ввести пошлины на сумму 72 млрд евро на американские товары в случае, если торговые переговоры с США по возможным тарифам провалятся. Это касается пошлин на Boeing и бурбон.

ЕС может обложить пошлинами Boeing и бурбон: что известно

О том, что ЕС может обложить пошлинами Boeing и бурбон, сообщили издания Reuters и Bloomberg после того, как ознакомилось со списком предложенных пошлин ЕС в ответ на тарифы США.

Отмечается, что список, направленный Еврокомиссией странам-членам ЕС, предшествует угрозам президента США Дональда Трампа, сделанным с целью усиления давления на ЕС, и является ответом на американские пошлины на автомобили и автозапчасти, а также на 10% базовый тариф.

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Кроме того, таможенный пакет ЕС включает химикаты, медицинские приборы, электротехническое и точное оборудование, сельскохозяйственную и пищевую продукцию, ассортимент фруктов и овощей, вино, пиво и крепкие напитки – на общую сумму 6,35 млрд евро.

После встречи министров ЕС в Брюсселе официальные лица заявили, что они все еще находятся в поисках соглашения, чтобы избежать сильного тарифного удара со стороны США.

Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович отметил, что участники встречи выразили беспрецедентную решимость защитить бизнес ЕС, применяя европейские контрмеры, если переговоры с Вашингтоном будет безуспешными.

Отмечается, что Трамп предостерег Брюссель от ответных мер, заявив, что США уравняют любые новые европейские пошлины, просто прибавив их к 30% ставке.

Еврокомиссия, контролирующая торговую политику ЕС, еще не определила тарифную ставку для товаров из своего списка. Члены ЕС должны одобрить пакет перед его внедрением, и конкретная дата голосования пока не известна.

Напомним, что Трамп угрожает ввести 30% пошлину на импорт из ЕС с 1 августа. По словам европейских чиновников, такой уровень неприемлем и положит конец нормальной торговле между двумя крупнейшими мировыми рынками.

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