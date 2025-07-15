Зеленский не должен атаковать Москву — Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен наносить удары по столице России — Москве.

Заявление Трампа прозвучало после того, как американский президент объявил о поступлении большего количества оружия в Украину, а также ужесточил свою позицию в отношении России.

Что сказал Трамп об атаках Украины по Москве

Издание Financial Times сообщило, что Трамп спросил Зеленского о том, сможет ли Киев нанести удар по Москве, если США предоставят оружие большой дальности.

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В Белом доме Трамп сказал, что посмотрит, что произойдет с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент США также отметил, что пока что он очень разочарован российским диктатором.

— Я не на чьей-то стороне. Я на стороне человечества. Я хочу остановить убийства тысяч людей каждую неделю, — ответил он.

Недавно Трамп выдвинул Москве 50-дневный ультиматум, чтобы Россия согласилась на мирное соглашение, иначе столкнется с жесткими тарифами.

В то же время Трамп заявил, что не исключает введения вторичных пошлин в отношении России раньше, чем через 50 дней, пишет агентство Bloomberg.

Действительно ли Трамп спрашивал у Зеленского об ударах по Москве

В Белом доме признали, что президент США Дональд Трамп действительно спрашивал у президента Украины Владимира Зеленского о возможности ударить по Москве.

Спикер Белого дома Кэролайн Левитт утверждает, что сообщения СМИ о последнем разговоре Трампа и Зеленского якобы вырваны из контекста.

Источник Financial Times сообщает, что президент США призвал заставить Россию почувствовать боль, чтобы подтолкнуть к мирным переговорам.

Как говорится в сообщении издания, Зеленский подтвердил, что Украина может ударить по Москве, если США предоставят необходимое оружие.

В ответ спикер Белого дома заявила, что Трамп лишь задавал вопросы, а не призывал к дальнейшим убийствам.

По ее словам, американский президент неустанно работает, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне.

Источник : Sky News

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