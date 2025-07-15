Зеленский не должен атаковать Москву — Трамп
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен наносить удары по столице России — Москве.
Заявление Трампа прозвучало после того, как американский президент объявил о поступлении большего количества оружия в Украину, а также ужесточил свою позицию в отношении России.
Что сказал Трамп об атаках Украины по Москве
Издание Financial Times сообщило, что Трамп спросил Зеленского о том, сможет ли Киев нанести удар по Москве, если США предоставят оружие большой дальности.
В Белом доме Трамп сказал, что посмотрит, что произойдет с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент США также отметил, что пока что он очень разочарован российским диктатором.
— Я не на чьей-то стороне. Я на стороне человечества. Я хочу остановить убийства тысяч людей каждую неделю, — ответил он.
Недавно Трамп выдвинул Москве 50-дневный ультиматум, чтобы Россия согласилась на мирное соглашение, иначе столкнется с жесткими тарифами.
В то же время Трамп заявил, что не исключает введения вторичных пошлин в отношении России раньше, чем через 50 дней, пишет агентство Bloomberg.
Действительно ли Трамп спрашивал у Зеленского об ударах по Москве
В Белом доме признали, что президент США Дональд Трамп действительно спрашивал у президента Украины Владимира Зеленского о возможности ударить по Москве.
Спикер Белого дома Кэролайн Левитт утверждает, что сообщения СМИ о последнем разговоре Трампа и Зеленского якобы вырваны из контекста.
Источник Financial Times сообщает, что президент США призвал заставить Россию почувствовать боль, чтобы подтолкнуть к мирным переговорам.
Как говорится в сообщении издания, Зеленский подтвердил, что Украина может ударить по Москве, если США предоставят необходимое оружие.
В ответ спикер Белого дома заявила, что Трамп лишь задавал вопросы, а не призывал к дальнейшим убийствам.
По ее словам, американский президент неустанно работает, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне.