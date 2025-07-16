Бюджет ЕС на 2028-34 годы предусматривает €100 млрд для Украины — фон дер Ляйен

В долгосрочном финансовом плане Европейского Союза (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 годы предусмотрено выделение €100 млрд на поддержку Украины.

Об этом 16 июля сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления после заседания коллегии ЕК в Брюсселе.

ЕК планирует выделить €100 млрд на поддержку Украины

— Мы выделяем €100 млрд для Украины, – объявила фон дер Ляйен во время презентации проекта бюджета Евросоюза.

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Она напомнила о уже существующем Украинском фонде (Ukraine Facility), в котором предусмотрено €50 млрд. Однако сейчас Еврокомиссия предлагает значительно увеличить объем поддержки.

— Эти суммы медленно, но уверенно уменьшаются, и поэтому мы предлагаем €100 млрд, чтобы снова наполнить фонд для Украины, чтобы поддержать восстановление, – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Проект бюджета еще должны рассмотреть Европейский парламент и Европейский совет. Окончательное утверждение финансового плана на 2028-2034 годы должно состояться до конца 2027 года.

Ранее Politico писало, что Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы с общим объемом €1,717 трлн.

Несмотря на то, что цифра еще может измениться до окончательного утверждения, предложение предусматривает рост бюджета до 1,23% от совокупного национального дохода стран-членов — вместо 1,1%, предусмотренных в нынешнем периоде (2021-2027).

Приоритетами нового финансового плана определены оборона, инновации и безопасность. На фоне новых вызовов ЕС планирует сократить финансирование традиционных направлений — сельского хозяйства и регионального развития.

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