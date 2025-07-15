Каллас призвала США не перекладывать расходы на вооружение Украины только на ЕС

Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас приветствовала готовность президента США Дональда Трампа направить ракеты для систем ПВО Patriot в Украину. Но она настаивает на том, что США должны внести свой вклад в эти усилия.

Об этом Каллас сказала на брифинге после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Каллас о поставках ракет Patriot в Украину

— Мы приветствуем заявление президента Трампа о предоставлении Украине большего количества оружия. Хотя хотели бы, чтобы США разделили это бремя, — заявила Каллас.

По ее словам, совместная работа Америки и Европы сможет оказать давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он начал вести мирные переговоры серьезно.

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Каллас подчеркнула, что если страна обещает предоставить оружие, но ее представители говорят, что за него заплатит кто-то другой, то на самом деле это государство его не предоставляет.

Недавно президент США Дональд Трамп объявил об усилении позиции против Москвы из-за продолжения полномасштабного российского вторжения в Украину.

В частности, глава Белого дома дал Кремлю 50 дней на прекращение боевых действий, иначе Россию будут ждать новые и масштабные экономические санкции.

Недавно Трамп вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп представил соглашение, в котором говорится, что в США закупят оружие, включая системы ПВО Patriot, и вскоре передадут в Украину.

Ряд европейских стран, в частности Германия, Дания, Швеция и Нидерланды уже заявили, что будут или планируют участвовать в новой американской программе.

Источник : Politico

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