После обстрела Украины Трамп позвонил Мерцу с предложением купить пять Patriot – СМИ

Американский президент Дональд Трамп после очередной российской атаки на Украину сам позвонил немецкому канцлеру Фридриху Мерцу и предложил купить пять Patriot для Киева.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Почему изменилась позиция Трампа по Украине

Журналисты отмечают, что Мерца приятно удивила такая инициативность Трампа. Считается, что изменение позиции американского лидера может быть напрямую связано с системным и длительным давлением на него со стороны европейских лидеров и партнеров по НАТО.

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По данным СМИ, генсек Марк Рютте регулярно присылал Дональду Трампу “одобрительные сообщения”, а президент Финляндии Александр Стубб установил с главой США дружеские отношения на гольф-турнире во Флориде.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц встретился с американским президентом в Белом доме в июне, а затем – почти еженедельно общался с ним по телефону. Один из таких разговоров закончился тем, что Мерц предложил Трампу продажу двух систем ПВО Patriot для Украины.

Это произошло после того, как США приостановили военную помощь для Киева, уточняет издание. Считается, что Трамп, вероятно, не был проинформирован об этой остановке, поэтому прямо во время разговора он обратился к министру обороны США Питу Хэгсету с вопросом “что происходит”.

Увидев разрушения в результате очередной атаки РФ на Украину, Дональд Трамп сам позвонил немецкому канцлеру и не только согласился на его предложение, но и предложил пять систем ПВО вместо двух.

Отмечается, что Мерц сразу согласился на это предложение, хотя ему еще предстоит найти необходимое финансирование вместе с европейскими партнерами.

Напомним, президент США все чаще выражает недовольство атаками России на Украину. Ранее он заявлял, что гибнет до семи тысяч человек в неделю с обеих сторон.

Источник: Wall Street Journal

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