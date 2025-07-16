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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Польша передала Украине 45 партий военной помощи и готовит следующие — Сикорский

Сибіга, Сікорський, Будрис
Фото: МИД

Польша уже передала Украине 45 партий военной поддержки, включающих вооружение и боеприпасы. Варшава готовит следующие партии помощи.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи глав МИД стран Люблинского треугольника — Украины, Польши и Литвы, которая состоялась в Люблине.

Об этом пишет RMF FM.

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Польша предоставила Украине 45 партий военной помощи

Сикорский подчеркнул, что Люблинский треугольник является важной политической платформой поддержки Украины, страны, которая “героически борется”.

Он отметил, что Варшава уже передала Киеву 45 партий военной помощи, которые включают вооружение и боеприпасы.

 — Мы работаем над следующими поставками, — заверил глава МИД Польши.

Министр добавил, что на данный момент Польша выделила €4 млрд на военную поддержку Украины. Эта сумма не включает организацию поставок вооружения из других стран и международную гуманитарную помощь, привлеченную при посредничестве Польши.

Сикорский подчеркнул, что Польша и Литва продолжают политическую поддержку Украины, используя все возможности на международных площадках.

Напомним, 16 июля в Люблине состоялась встреча министров иностранных дел стран Люблинского треугольника — Польши, Украины и Литвы.

Накануне этой встречи Радослав Сикорский также высказался по поводу договоренностей между США и НАТО о закупке американского вооружения для Украины.

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