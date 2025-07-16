ЕС ограничен в финансировании американского вооружения для ВСУ

Предложение Дональда Трампа, чтобы Европейский Союз оплачивал поставки оружия для Украины, создает дополнительное давление на европейских чиновников, которые ведут переговоры по бюджету ЕС и финансированию оборонных нужд.

Об этом сообщает Bloomberg.

Почему ЕС не может финансировать американское вооружение для Украины напрямую

Обсуждения происходят в контексте формирования нового семилетнего бюджета блока на 2028-2034 годы, объем которого составляет 1,2 трлн евро. Хотя большинство стран стремится сохранить стандартное финансирование сельского хозяйства и регионального развития (две трети бюджета), другие настаивают на перераспределении средств на нужды безопасности и обороны.

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— Так много приоритетов, и так мало денег, — заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

По его словам, обсуждения будут очень сложными.

Ситуацию осложняет общая нестабильность на геополитической арене. Во время визита в Европу Трамп пообещал Украине передовое вооружение, но при этом настаивает, чтобы за него заплатили европейские союзники по НАТО.

Еврокомиссия представит проект бюджета уже в среду. Безопасность и конкурентоспособность определены ключевыми приоритетами. Некоторые страны призывают привлечь совместные займы, в частности фонд на 150 млрд евро, который можно направить на оборонные закупки — это могло бы освободить национальные бюджеты для приобретения американского оружия.

Однако план Трампа встретил сдержанную реакцию. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что когда Европа платит за американское вооружение, это уже не помощь от США.

— Мы уже делаем максимум для Украины. Если вы обещаете оружие, но говорите, что за него заплатит кто-то другой — это уже не ваша помощь, — заявила Каллас.

По словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, бюджет ЕС не позволяет использовать общие средства для закупок оружия в США. В то же время страны-члены могут направить заемные средства на совместные оборонные проекты.

Кубилюс также подчеркнул, что расходы ЕС на оборону в 40 раз меньше национальных военных бюджетов государств-членов.

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