ЕС пересмотрит бюджет на 2028-2034 годы в случае вступления Украины — фон дер Ляйен

В случае вступления Украины в Европейский Союз до 2034 года, многолетний бюджет ЕС на 2028-2034 годы будет пересмотрен.

Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен во время презентации проекта бюджета в Брюсселе 16 июля.

Как изменится финансирование Украины в случае ее вступления в ЕС

В рамках нового бюджетного плана для Украины предусмотрено €100 млрд, однако, по словам фон дер Ляйен, вступление новой страны-члена всегда требует корректировки финансовой архитектуры Евросоюза.

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— Теперь что касается самого вступления – все так, как это всегда было со всеми предыдущими вступлениями. Существует конкретное положение о пересмотре Многолетней финансовой рамки ЕС (MFF), которое гласит, что в случае вступления страны-кандидата будет пересмотр MFF, – сообщила фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии также пояснила, что в случае присоединения нового государства, масштаб которого влияет на распределение средств, нужны отдельные переговоры по всем ключевым направлениям финансирования.

— Мы должны будем согласовать в договоре о вступлении постепенное внедрение выплат из фондов сплоченности, постепенное внедрение сельскохозяйственных выплат, например, для этой страны, а также постепенное внедрение взноса этой страны в бюджет Европейского Союза, – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что это является стандартной процедурой и четко зафиксировано в финансовом регламенте ЕС.

— Все это должно быть согласовано и обсуждено, и поэтому очень четко указано… в финансовом регламенте, что в случае вступления будет пересмотр MFF. Это работало во время предыдущих вступлений и будет работать сейчас, – добавила она.

Согласно проекту, общий объем бюджета Европейского Союза на 2028–2034 годы запланирован в размере €2 трлн. Для сравнения: предыдущая семилетняя рамка охватывала €1,2 трлн.

Напомним, долгосрочный финансовый план ЕС на следующий период включает €100 млрд помощи для Украины. Эти средства должны поддержать украинское восстановление, реформы и интеграцию в европейское пространство.

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