Замаскировали повреждения сетками: партизаны обнаружили подбитый корабль в Севастополе

В районе Килен-бухты во временно оккупированном Крыму обнаружен российский корабль с явными следами повреждений после ракетного удара.

Судно зафиксировали представители партизанского движения АТЭШ.

Замаскированный корабль в Крыму: что известно

По словам партизан, на верхней палубе судна заметны разрушения, которые оккупанты пытаются скрыть с помощью маскировочной сетки.

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Корабль сопровождается буксирными катерами, с борта ведется откачка воды, что может свидетельствовать о затоплении внутренних отсеков и серьезных повреждениях корпуса.

По данным агентов АТЕШ, на момент удара корабль находился на 13-м судоремонтном заводе.

Бортовой номер закрашен — еще одна попытка скрыть потери российского флота.

Все собранные данные, включая координаты и текущее состояние кораблей ЧФ РФ, переданы Силам обороны Украины для дальнейшего огневого воздействия на российские военные объекты в Севастополе.

Ранее сообщалось, что партизаны в Саратове сожгли трансформаторную подстанцию.

В результате было полностью нарушено электроснабжение двух базовых станций сотовой связи.

Фото: АТЕШ

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