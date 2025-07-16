Замаскировали повреждения сетками: партизаны обнаружили подбитый корабль в Севастополе
В районе Килен-бухты во временно оккупированном Крыму обнаружен российский корабль с явными следами повреждений после ракетного удара.
Судно зафиксировали представители партизанского движения АТЭШ.
Замаскированный корабль в Крыму: что известно
По словам партизан, на верхней палубе судна заметны разрушения, которые оккупанты пытаются скрыть с помощью маскировочной сетки.
Корабль сопровождается буксирными катерами, с борта ведется откачка воды, что может свидетельствовать о затоплении внутренних отсеков и серьезных повреждениях корпуса.
По данным агентов АТЕШ, на момент удара корабль находился на 13-м судоремонтном заводе.
Бортовой номер закрашен — еще одна попытка скрыть потери российского флота.
Все собранные данные, включая координаты и текущее состояние кораблей ЧФ РФ, переданы Силам обороны Украины для дальнейшего огневого воздействия на российские военные объекты в Севастополе.
Ранее сообщалось, что партизаны в Саратове сожгли трансформаторную подстанцию.
В результате было полностью нарушено электроснабжение двух базовых станций сотовой связи.
Фото: АТЕШ