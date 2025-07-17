Трампу не нужно ждать 50 дней для введения санкции против РФ – МИД Латвии

Президенту США Дональду Трампу не стоит ждать 50 дней для введения вторичных санкций против России.

Об этом в комментарии Politico во время Аспенского форума по безопасности заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Латвия призывает США ускорить санкции против РФ

Глава МИД Латвии одобрила инициативу Трампа о поставках оружия Украине и введении до 100% тарифов против стран, которые поддерживают торговлю с РФ.

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В то же время она подчеркнула, что Россия еще сохраняет военный потенциал, и Запад должен действовать более решительно.

— Мы стремимся к давлению на Россию и ослаблению ее способности вести войну. Речь идет не о народе, а о боеспособности, — добавила Браже.

Она также отметила, что разведданные союзников свидетельствуют об отсутствии признаков того, что Путин действительно стремится к миру.

По словам министра, Трамп пришел к тому же выводу после попыток наладить диалог с Кремлем.

— Со временем стало ясно, что Путин просто дурачит всех и тянет время, — подчеркнула Байба Браже, комментируя неэффективность переговоров с российским лидером.

Латвийский дипломат призвала международное сообщество не терять время на ожидание миролюбивых шагов к миру от Москвы и усилить давление на агрессора.

— Это должно быть раньше, — подчеркнула глава МИД.

Браже отметила, что нет смысла давать Путину дополнительное время, пока российская армия продолжает атаки.

Ранее Дональд Трамп заявил, что разговоры с российским президентом Владимиром Путиным ничего не значат, ведь после них Россия атакует Украину.

Американский президент подчеркнул, что очень недоволен Россией, и угрожает ввести 100% пошлины из-за российской агрессии в Украине.

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