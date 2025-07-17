У Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность: что известно

У президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа обнаружена хроническая венозная недостаточность во время медицинского обследования.

Проблемы со здоровьем у Трампа — в чем причина

Как пишет издание The Hill, Трамп прошел медицинское обследование относительно незначительного отека ног и синяков на руке, которое выявило заболевание вен, распространенное среди людей старше 70 лет.

Спикер Белого дома Каролин Ливитт во время брифинга обнародовала записку врача Трампа, в которой подробно описано обследование.

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Отмечается, что американский президент прошел ультразвуковое исследование и комплексное обследование, которое включало диагностическое сосудистое исследование.

Обследование показало, что у 79-летнего Трампа есть хроническая венозная недостаточность.

По данным клиники Кливленда, расположенной в США, это состояние возникает, когда вены ног человека пытаются перекачивать кровь обратно к сердцу, что приводит к ее застою.

Ливитт отметила, что не выявлено признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний, которые могут сопровождаться закупоркой.

Кроме этого, во время медобследования не заметили факторов, которые могли бы свидетельствовать о сердечной недостаточности, нарушении функции почек или системных заболеваниях.

Комментируя недавно фотографии Трампа, на которых видны синяки на тыльной стороне одной из рук президента США, врач объяснил, что такие следы соответствуют якобы незначительному повреждению мягких тканей от частого рукопожатия и регулярному употреблению аспирина.

В апреле Трамп прошел комплексный медицинский осмотр, после которого врач американского президента написал заключение, где указано, что он якобы имеет отличное здоровье, а также может исполнять обязанности главнокомандующего и главы государства.

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