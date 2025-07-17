Украина в приоритете: США предупредили Швейцарию о задержке Patriot для нее
Министерство обороны Швейцарии сообщило, что США предупредило о задержке поставки системы противовоздушной обороны Patriot для нее, потому что в приоритете сейчас Украина.
Об этом говорится в сообщении министерства от 17 июля.
Задержка поставки Patriot: что известно
Минобороны Швейцарии уточнило, что эти пять систем Patriot заказывали еще в 2022 году. Их должны были поставить между 2027 и 2028 годами.
Однако объявление США означает, что поставки придется ждать и дальше.
– На данный момент неизвестно, скольких систем это коснется и коснется ли это также поставки управляемых ракет. Пока что нельзя делать никаких заявлений относительно точных сроков и дальнейших последствий для Швейцарии. Выяснение продолжается, – добавили в министерстве.
Ранее стало известно о соглашении между США и НАТО, согласно которому поставки американского оружия в Украину будут оплачивать европейские союзники.
Кроме того, Дональд Трамп анонсировал отправку дополнительных Patriot для Украины.
Источник: Минобороны Швейцарии