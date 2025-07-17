Украина в приоритете: США предупредили Швейцарию о задержке Patriot для нее

Министерство обороны Швейцарии сообщило, что США предупредило о задержке поставки системы противовоздушной обороны Patriot для нее, потому что в приоритете сейчас Украина.

Об этом говорится в сообщении министерства от 17 июля.

Задержка поставки Patriot: что известно

Минобороны Швейцарии уточнило, что эти пять систем Patriot заказывали еще в 2022 году. Их должны были поставить между 2027 и 2028 годами.

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Однако объявление США означает, что поставки придется ждать и дальше.

– На данный момент неизвестно, скольких систем это коснется и коснется ли это также поставки управляемых ракет. Пока что нельзя делать никаких заявлений относительно точных сроков и дальнейших последствий для Швейцарии. Выяснение продолжается, – добавили в министерстве.

Ранее стало известно о соглашении между США и НАТО, согласно которому поставки американского оружия в Украину будут оплачивать европейские союзники.

Кроме того, Дональд Трамп анонсировал отправку дополнительных Patriot для Украины.

Источник: Минобороны Швейцарии

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