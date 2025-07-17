Жесткие санкции США могут привести к социальному взрыву в России — Зеленский

Президент России Владимир Путин “не готов к компромиссам” для завершения своей жестокой войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью New York Post.

Трамп может заставить Путина остановить войну

Но, по его словам, президент Трамп имеет силу заставить Путина встать на колени, ускорив введение жестких санкций, которые могут вызвать “социальный взрыв” в России.

— Он должен это почувствовать, — сказал Зеленский.

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Он добавил, что “очень благодарен” Трампу за поддержку санкций. Зеленский имеет в виду заявление, которое президент США сделал в понедельник о намерении ввести 100% тарифы для стран, которые покупают российскую нефть, если Москва не согласится на мирное соглашение.

Зеленский считает, что путь к завершению войны, которая длится уже более трех лет, — это заставить Путина самому захотеть ее закончить.

— Путин не хочет завершения [войны]… поэтому он просто не готов к компромиссам, — сказал Зеленский.

— Если Украине придется делать это самостоятельно, то впереди — очень долгий путь с большим количеством смертей, чтобы убедить его, что завершение [конфликта] важно. Потому что это не просто слова — нужны серьезные рычаги, — подчеркнул президент.

Эти слова прозвучали на фоне того, что военная машина Путина действует все более жестоко, намеренно атакуя мирных жителей, включая младенцев, с помощью дронов-камикадзе, которые запускают в рекордном количестве.

Российские военные целятся в спасателей после первоначального удара, рассказал Зеленский. Повторные атаки — обычная практика: Москва запускает дополнительные дроны, чтобы уничтожить тех, кто пытается помочь пострадавшим.

— Они бьют по гражданской инфраструктуре, по жилому дому, и знают, что приедет скорая, — сказал президент.

— И именно в этот момент, после первого удара, они делают паузу. Затем приезжают машины, люди, которые спасают жизни — скорая, врачи, медсестры, ГСЧС — и именно тогда, когда они уже там, наносят повторный удар… Они знают детали — когда приедут люди, после какой паузы они смогут прибыть… Они охотятся на пожарных, когда те тушат огонь, — рассказал Зеленский.

Такая задержка дает Путину еще больше времени для продолжения своей преступной кампании — после того, как он уже “играл с Трампом” в течение нескольких месяцев безрезультатных переговоров с Москвой, сказал Зеленский.

— Путин просто тратил время президента Трампа. Мне очень хочется, чтобы Соединенные Штаты, Конгресс и президент усилили давление санкциями, и чем раньше это будет сделано, тем лучше, — подчеркнул он.

Зеленский говорит, что понимает чувства президента США. По его словам, Трамп действительно верил, что Россия хочет завершить войну — но на самом деле у Кремля не было такого намерения.

— Честно говоря, Путин просто лгал ему, что хочет завершить войну, а Зеленский — нет, — и потом президент Трамп увидел, что все наоборот, — сказал он.

— Сегодня президент Трамп разочарован, потому что все это оказалось ложью, Путин просто водил его за нос.

Во вторник Трамп заявил, что готов сократить установленный срок, если Россия не начнет действовать серьезно.

— Мнения меняются очень быстро — может быть не 50 дней, может значительно раньше, — сказал президент.

Зеленский также отметил, что Трампу очевидно больно из-за того, что Москва не уважает человеческие жизни — даже жизни своих граждан.

— Я думаю, что президент Трамп верил, что россияне действительно хотят завершить войну, потому что им жалко людей, которые гибнут. И он разочарован, потому что эти россияне не так уж ценят человеческую жизнь, — сказал Зеленский.

— Трамп воспринимает смерть людей серьезнее, чем Путин. Ему больно — он говорит об этом — в отличие от Путина, которому совсем не жалко своих граждан, хотя это его люди.

Путин должен потерять поддержку народа

Экономические санкции, которые Зеленский назвал “гуманитарным” способом остановить войну, потому что США в таком случае не прибегают к летальной силе, являются мощным методом повлиять на Путина.

Это связано с тем, что санкции ударяют по кошелькам обычных россиян, что может вызвать резкое падение популярности Путина внутри страны и сопротивление со стороны угнетенного населения.

Хотя многие россияне, включая пленных, с которыми The Post общался в марте, не понимают цель войны и в частном порядке выступают против нее, они не решаются открыто говорить из-за страха, отметил Зеленский.

Но это может измениться, если они почувствуют последствия.

— Они боятся, что у них заберут деньги или посадят в тюрьму [если выскажутся сейчас], — сказал он.

— Но когда людей увольняют, когда работодатель больше не выдерживает, бизнес приходит в упадок, экономика сокращается — тогда всегда случается социальный взрыв.

По словам Зеленского, Трамп может остановить войну именно таким путем: если одержимый властью Путин потеряет поддержку своего народа — ему станет не до войны.

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