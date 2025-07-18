Великобритания может присоединиться к закупкам в США оружия для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что Лондон может присоединиться к Германии в закупке оружия у Соединенных Штатов для Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Переговоры между Великобританией и США о поставках оружия Украине

Переговоры о присоединении к предложению находятся на ранней стадии между Великобританией, США и другими европейскими странами.

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Как отметил собеседник Bloomberg, решение по этому вопросу еще не принято.

Британский премьер сделал заявление во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, отвечая на вопрос о возможности присоединения к плану президента США Дональда Трампа по поставкам ракет Patriot Украине через европейских союзников.

— Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также поддержкой, которая стоит за этим, чтобы убедиться, что любой потенциал будет эффективным в Украине, — заявил Стармер.

Подробные условия потенциального участия Лондона в закупках оружия для Украины должны быть обсуждены в ходе дальнейших переговоров между союзниками.

Напомним, что 14 июля Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, согласно которому поставки американского оружия в Украину будут оплачивать европейские союзники.

Однако несколько стран НАТО решили не участвовать в инициативе американского лидера.

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