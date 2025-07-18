Почему Израиль бомбит Сирию и как это связано с друзами

В среду израильские военные нанесли авиационный удар по Дамаску, попав в штаб-квартиру Министерства обороны Сирии.

Этот удар произошел на фоне обострения боевых действий между правительственными силами и вооруженными формированиями друзов в городе Эс-Сувейда на юге страны.

Факты ICTV узнавали, почему Израиль бомбит Сирию и кто такие друзы.

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Почему Израиль бомбит Сирию: причины конфликта

Израильская операция возникла на фоне межрелигиозного конфликта на южной границе Сирии, где между друзами и бедуинами-суннитами произошли столкновения. В результате атак во вторник и среду погибли по меньшей мере три человека, десятки были ранены, среди них женщины и дети.

После этого сирийское правительство вместе с лидером друзов объявили о прекращении огня.

Руководители Израиля сообщили, что нанесли удары, чтобы защитить представителей друзской религиозной общины на юге Сирии, где вспыхнули боевые действия.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху и министр обороны Израиль Кац в совместном заявлении подчеркнули, что Израиль стремится не допустить вреда друзам в Сирии из-за тесных исторических и семейных связей с друзами, которые живут в Израиле.

Они также заявили, что действуют для демилитаризации района, который граничит с израильской границей.

החלו המכות הכואבות pic.twitter.com/1kJFFXoiua — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 16, 2025

Сирийские правительственные войска были направлены в провинцию Сувейда, где большинство населения составляют друзы, в ответ на столкновения друзов с суннитскими бедуинами. Однако друзы выступили против военного присутствия сирийских сил в регионе.

Во вторник Израиль нанес удары по военным объектам Сирии после того, как некоторые друзские отряды попытались помешать доступу сирийской армии в Сувейд.

После свержения режима Башара Асада некоторые меньшинства, в частности друзы, выразили беспокойство относительно возможных преследований со стороны других религиозных и боевых группировок.

Кто такие друзы и почему Израиль их защищает

Друзы — это религиозное меньшинство, проживающее в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Они происходят из ислама, но также включают учения других религий и имеют уникальную теологию, которая формировалась на протяжении веков. Важнейшая для них религиозная фигура — Иофор, тесть Моисея.

В Израиле живет около 150 тыс. друзов. В отличие от палестинцев, друзы проходят военную службу в армии Израиля. Более 20 тыс. друзов проживают на Голанских высотах.

С 1981 года друзы по обе стороны границы между Израилем и Сирией были разделены, но падение режима Асада открывает возможности для возобновления контактов.

Источник : The Washington Post

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