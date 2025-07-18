Касается украинцев: в ЕС планируют втрое увеличить плату за въезд для иностранцев

Европейская комиссия инициирует увеличение почти в три раза размера сбора за получение разрешения на поездки в Европейский Союз для граждан третьих стран, которые пользуются безвизовым режимом.

Изменения будут происходить в рамках запуска Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS).

Плата за въезд в страны ЕС увеличится до €20

Как сообщает прес-служба Еврокомиссии, первоначальный размер сбора, утвержденный в 2018 году, составлял €7.

Сейчас смотрят

В связи с ростом инфляции и увеличением операционных расходов, Еврокомиссия предлагает повысить плату до €20 за одну заявку. Разрешение будет действительным в течение трех лет.

В Брюсселе отмечают, что обновленная сумма соответствует практике аналогичных систем, действующих в ряде других стран.

Речь идет об Электронном разрешении на поездки в Великобританию (ETA) и Электронной системе авторизации поездок в США (ESTA).

Следующим этапом станет рассмотрение этого предложения Советом ЕС и Европарламентом. У них есть два месяца на принятие решения.

Новые правила вступят в силу после официального запуска системы ETIAS, который запланирован на последний квартал 2026 года.

В документе отмечается, что от уплаты сбора будут освобождены дети до 18 лет, лица старше 70 лет, а также члены семей граждан ЕС или граждан третьих стран, имеющие право на свободное передвижение по территории Евросоюза.

ETIAS станет составной частью новой цифровой архитектуры безопасности ЕС, направленной на усиление контроля за въездом иностранцев и одновременное упрощение путешествий для граждан стран с безвизовым режимом.

После внедрения системы все граждане третьих стран, не нуждающиеся в визе для въезда в ЕС, в том числе и украинцы, будут обязаны перед поездкой заполнить онлайн-заявку.

Ее рассмотрение будет осуществляться автоматически, в большинстве случаев разрешение будет выдано в течение нескольких минут.

Ранее в Еврокомиссии отмечали, что внедрение системы ETIAS не означает возвращение к визовому режиму для стран, имеющих безвиз с ЕС.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.