Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Как принимали Декларацию о государственном суверенитете Украины
Мы рекомендуем
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
В Албании погибла украинка, спасая свою дочь
Волынская трагедия: Навроцкий призвал Зеленского начать масштабные эксгумации жертв
Старшая дочь Поляковой вышла замуж: кто стал избранником
Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

В Белом доме озвучили последствия для РФ, если за 50 дней не будет прекращения огня

Дональд Трамп і Володимир Путін
Фото: Getty Images

Если Москва не согласится на мир в Украине, тогда очень высокие тарифы и вторичные санкции введут против РФ и стран, которые покупают российскую нефть.

Об этом заявила спикер Белого дома Каролин Ливитт во время брифинга в Вашингтоне.

Белый дом о санкциях против РФ в случае отказа от мира

По словам спикера Белого дома, если в течение заявленных президентом США Дональдом Трампом 50 дней не удастся заключить мирное соглашение и Россия откажется от прекращения огня, то Москву будут ждать очень высокие тарифы и вторичные санкции.

Сейчас смотрят

Ливитт утверждает, что страны, которые закупают российскую нефть, также окажутся под ограничениями, что нанесет огромный ущерб экономике РФ.

Она подчеркнула, что Трамп очень хочет, чтобы российско-украинская война завершилась дипломатическим решением, ведь действующая администрация США потратила много времени, пытаясь решить этот вопрос.

Спикер Белого дома объяснила, что американский президент хочет остановить убийства и спасти жизни.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что дает России 50 дней для заключения соглашения о прекращении войны в Украине, иначе Россию ждут санкции и другие ограничения.

Читайте также
Жесткие санкции США могут привести к социальному взрыву в России — Зеленский
Зеленський

Источник: White House

Связанные темы:

Белый домВойна в УкраинеДональд ТрампСанкції проти Росії
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь