В Белом доме озвучили последствия для РФ, если за 50 дней не будет прекращения огня

Если Москва не согласится на мир в Украине, тогда очень высокие тарифы и вторичные санкции введут против РФ и стран, которые покупают российскую нефть.

Об этом заявила спикер Белого дома Каролин Ливитт во время брифинга в Вашингтоне.

Белый дом о санкциях против РФ в случае отказа от мира

По словам спикера Белого дома, если в течение заявленных президентом США Дональдом Трампом 50 дней не удастся заключить мирное соглашение и Россия откажется от прекращения огня, то Москву будут ждать очень высокие тарифы и вторичные санкции.

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Ливитт утверждает, что страны, которые закупают российскую нефть, также окажутся под ограничениями, что нанесет огромный ущерб экономике РФ.

Она подчеркнула, что Трамп очень хочет, чтобы российско-украинская война завершилась дипломатическим решением, ведь действующая администрация США потратила много времени, пытаясь решить этот вопрос.

Спикер Белого дома объяснила, что американский президент хочет остановить убийства и спасти жизни.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что дает России 50 дней для заключения соглашения о прекращении войны в Украине, иначе Россию ждут санкции и другие ограничения.

Источник : White House

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