Президент Азербайджана Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к Украине с ключевым советом, что государство не должно мириться с оккупацией ни одной части своей территории.

Об этом Ильхам Алиев заявил во время выступления на Шушинском медиафоруме.

Президент Азербайджана о пути к восстановлению Украины

Журналисты спросили у президента Азербайджана о том, что он может посоветовать Украине как лидер нации, которая восстановила территориальную целостность после трех десятков лет.

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Ильхам Алиев отметил, что уже когда-то отвечал на подобный вопрос несколько лет назад. По его словам, на этот раз ответ также не будет отличаться.

— Думаю, что это созвучно с надеждами украинского народа. Никогда не соглашаться на оккупацию — это главный совет. Это то, что делали мы, — утверждает он.

Алиев рассказал историю Азербайджана, отметив, что период Первой Карабахской войны был очень сложным и трагическим для страны из-за многочисленных жертв. В то же время послевоенный период был непростым.

Однако постепенно Азербайджан начал возрождаться, а также задумался над возвращением оккупированной территории. Страна не соглашалась с такими реалиями, поэтому начала создавать новые в 2020 году.

Ильхам Алиев обратил внимание, что он был президентом Азербайджана 17 лет перед возвращением оккупированных территорий. Он не скрывает, что были моменты, когда вера в справедливость фактически исчезала.

Однако была важной консолидация общества, которая дала ему моральную силу как президенту Азербайджана и главнокомандующему — это стало решающим фактором, утверждает Алиев.

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